Скалодром, бассейн, штанги: в Яр-Сале растят своих чемпионов

В Яр-Сале 62 лыжника стали участниками районных соревнований «Арктический марафон». Они пробежали, в зависимости от возраста, от двух до двадцати пяти километров. Традиционными гонками в поселке завершили зимний спортивный сезон.

Несмотря на особенность географического положения, где и летом из поселка не так-то легко выбраться, в райцентре Ямальского района уделяют большое внимание развитию физкультуры и спорта. Основным местом притяжения почитателей ЗОЖ служит спортивно-оздоровительный центр «Арктика».

— У нас одновременно могут заниматься до ста человек, — отметил заместитель директора Алексей Козылбаев. — В просторном спортивном зале проводим соревнования по волейболу, баскетболу, мини-футболу. После рабочего дня яр-салинцы могут смыть усталость в большом плавательном бассейне, где в чаше одновременно могут плавать до 40 человек.

Кстати, в конце прошлого года во время свободных купаний тренер по плаванию Елена Певцова, дежурившая у кромки бассейна, увидела девочку. Внутренней чутье подсказало опытному тренеру, что перед ней «качественный материал», из которого при усердных тренировках выйдет чемпионка:

— Отменная «спинистка», как щепочка, подуешь на нее, и она буквально скользит по воде.

Так 9-летняя Лиза Степанюк записалась в секцию плавания и уже в феврале выступила в открытом первенстве Салехарде. Среди сверстниц приплыла на спине третьей.

В стенах СОЦ есть и своя секция пауэрлифтинга, которой руководит Михаил Поляков . Две недели назад его подопечные отличились на окружном турнире по силовому троеборью — Полярный кубок по пауэрлифтингу, прошедший в Салехарде. Ярсалинские спортсмены выполнили нормативы на присвоение взрослых и юношеских спортивных разрядов. Сам тренер входит в ямальскую сборную по масс-рестлингу (национальный спортивный вид Якутии по перетягиванию палки, состоящий во всероссийском реестре видов спорта). Два года назад в России был третьим.

На базе «Арктики» функционирует своя секция по скалолазанию. Размеры скалодрома впечатляют: высота — 8,40 метров, ширина — 3,6 метра, два уровня сложности.

Недавно коллектив учреждения совместно со спортивной школой «Лидер» и районным управлением по развитию физкультуры и спорта провел первенство Ямальского района по военно-прикладным видам спорта «Рубежи. На соревнования все районные образовательные учреждения выставили свои команды.

В течение недели ребята состязались в конкурсе строя и песни, оттачивали мастерство несения караульно-постовой службы, соревновались, кто быстрее разберет и соберет макет автомата, стреляли по мишеням. Также прошли командные соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и лыжным гонкам. А в последний день была игра „Зарница“. Победителем первенства стала команда ярсалинской школы-интерната.

— Не забываем и о людях с ограниченными возможностями здоровья. Сотрудники центра систематически проводят для них специализированные занятия, часто выезжают к ним домой, — подытожил разговор Алексей.