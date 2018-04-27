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Неудобный Леонтьев готов стать губернатором
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Неудобный Леонтьев готов стать губернатором 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Лидер движения «9 сентября» Александр Леонтьев заявил о своем желании участвовать в предвыборной гонке за губернаторское кресло.
«Многие говорят, что мы (наше движение — примечание автора) пиаримся ради выборов. Отвечаем всем: «так и есть». Многие из членов нашего движения собираются пойти на выборы в Законодательное Собрание региона, а я не против поучаствовать в губернаторской гонке», — такое заявление Леонтьев сделал вчера на совещании с субподрядчиками, обманутыми при выполнении работ в ТК «Ковров-Молл».
«Удобный власти депутат бесполезен для народа» — такой слоган для своей избирательной компании выбрали «сентябристы» и готовы побороться за депутатские кресла в областном парламенте.
Сам Леонтьев не против и всю Владимирскую область возглавить.
«Я сегодня свободен от партийных обязательств. Я беспартийный, соответственно, могу выдвигаться. Будут предложения, значит буду их рассматривать. Для того, чтобы иметь губернаторские амбиции, нужно иметь понимание, а справишься ли ты с этой работой, хватает ли у тебя опыта, знаний, пониманий, ощущений. Может, меня будут критиковать за это, но я считаю, что у меня хватает знаний, опыта, понимания, возраста, как угодно называйте, я прошел все стадии государственного управления, кроме судебной, хотя юридическое образование есть. Диплом не куплен. Да, мы готовимся к выборам, готовы в них участвовать. Какие партии будут выдвигать наших членов, пока рано говорить об этом, но мы готовы пойти на выборы», — заявил Александр Леонтьев.
Отмечу, что Александр Леонтьев стал вторым, кто заявил о своих губернаторских амбициях. Первым о своем желании стать главой Владимирской области высказался сенатор Антон Беляков.
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