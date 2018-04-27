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Выводы лаборатории: Канело чист — намеренно кленбутерол он не применял
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Выводы лаборатории: Канело чист — намеренно кленбутерол он не применял 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Длительное применение или злоупотребление симпатомиметиками вроде кленбутерола даже спустя полгода можно будет обнаружить при анализе образцов волос. Как сообщает ESPN, недавние дополнительные пробы Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) оказались чистыми. Ссылаясь на отчёт имеющей лицензию WADA лаборатории в Солт-Лейк-Сити (США), исполнительный директор Атлетической комиссии штата Невада Роберт Беннетт рассказал телеканалу, что при анализе взятых 29 марта образцов волосяных луковиц Канело не получено никаких данных, что боксёр применял «клён». «Проведёно исследование образцов волос. Кленбутерол не обнаружен», — резюмируют в рапорте медики. Читайте также: Головкин: Канело? На данный момент с ним покончено Таким образом, делают вывод эксперты, если бы Сауль использовал этот препарат для сушки или дыхалки на тренировках, его нашли бы в его фолликулах спустя месяц после проваленных февральских проб. Посему объяснение Альвареса, что кленбутерол попал к нему в организм через загрязнённое мясное блюдо, выглядит теперь значительно правдоподобнее, так как от единичного инцидента это соединение нельзя обнаружить «волосяным тестом».
Напомним, матч-реванш Канело с лидером дивизиона Геннадием Головкиным был запланирован на 5 мая, но сорвался из-за проб Канело. В итоге GGG проведёт поединок против Ванеса Мартиросяна, а Канело будет поджидать его в сентябре. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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