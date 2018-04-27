В почтовых отделениях усилят меры безопасности

"Почта России" объявила о введении особого порядка приема посылок и бандеролей с 1 мая по 25 июля 2018 года включительно. Касается это отправлений, адресованных в регионы проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (в Волгоградскую область, Калининградскую область, Краснодарский край, Москву и Московскую область, Нижегородскую область, Республики Татарстан и Мордовия, Ростовскую область, Самарскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Свердловскую область).

Вложения из посылок в эти регионы будут досматриваться перед оформлением посылки в почтовом отделении на предмет отсутствия веществ, запрещенных к пересылке. «Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий», — подчеркнули в «Почте России».

Но даже когда не вводят особых порядков, вопросы безопасности и содержимого посылок находятся на особом контроле Службы безопасности предприятия.

"В постоянном режиме, в рамках действующего законодательства, осуществляется контроль за законностью содержимого почтовых отправлений на различных этапах пересылки, в том числе с помощью специального оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов", — отмечается в сообщении «Почты России».