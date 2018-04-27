«Бессмертный полк» в Кыргызстане поднялся на высоту 3600 метров

В Кыргызстане в честь Дня Победы альпинисты провели акцию. Свое восхождение они посвятили ветеранам Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».

Акция «Бессмертный полк» прошла на высоте более трех с половиной тысяч метров. Подъем занял два часа. Несмотря на сильный ветер и минус 15, спортсмены дошли до конца. Они стали первыми, кто совершил такое восхождение. К альпинистам присоединились горнолыжники. «Ветеранам, которые работали на оборону, досталось не меньше, чем фронтовикам. Они делали патроны и отправляли их на фронт», — рассказал альпинист Александр Фаустов

9 мая спортсмены присоединятся к традиционному шествию «Бессмертного полка».

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