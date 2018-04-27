Два школьника из Прикамья стали победителями всероссийской олимпиады по обществознанию

Девятиклассник пермской гимназии №1 Александр Луценко и десятиклассница березниковской гимназии №9 Юлия Пшенникова завоевали первые места на всероссийской олимпиаде по обществознанию. О победителях 59.ru рассказали их педагоги.

Александр Луценко не впервые становится победителем всероссийского этапа олимпиады. Неделю назад стало известно, что он занял первое место по русскому языку.

— Александр учится у нас с первого класса. Он очень целеустремлённый, энергичный, любознательный. Старается выйти за рамки учебной программы и узнать больше, — рассказали 59.ru педагоги Александра. — Он увлекается гуманитарными науками — русским языком, обществознанием, политологией. Также ему нравятся физика и робототехника.

Юлия Пшенникова впервые побеждает в олимпиаде такого уровня.

Учитель Юлии Пшенниковой считает, что она победила в олимпиаде по обществознанию благодаря своему уму и целеустремленности

— Юля очень умная девочка. Она гуманитарий, увлекается обществознанием, историей, русским языком и литературой. При этом у нее отлична развита логика, она хорошо умеет анализировать свои ошибки, — считает учитель истории и обществознания березниковской гимназии Татьяна Музалева. — Юля много времени уделяет самообразованию. Это не тот ребенок, с которым нужно оставаться после уроков, и объяснять ей материал. Ей надо подсказать достойную литературу для изучения, а потом ответить на возникшие вопросы. Юля очень целеустремленная. Если бы она захотела, победила бы и на олимпиаде по математике, но этот предмет ей менее интересен.

По словам учительницы Юлии Пшенниковой, девушка успевает готовиться к олимпиаде, готовить уроки по другим предметам, а также общаться со сверстниками.

— Юля не заучка, она обычная современная девушка, весь класс — ее друзья, — сообщила Татьяна Музалева.

Ранее мы рассказывали о других школьниках из Прикамья, ставших призерами и победителями всероссийских олимпиад.