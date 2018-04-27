Губернатор Ростовской области рассказал об открытии «Ростов‐Арены»

В Ростове готовятся к открытию стадиона на 45 тысяч болельщиков, который построили к ЧМ‐2018 по футболу. Торжественное мероприятие состоится 13 мая, сообщила « Парламентская газета ».

Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих чемпионат мира, где уже состоялось открытие таких объектов, и добавить донского колорита, сделать праздник красивым

На поле

«Ростов-Арены»

проведут тестовый матч между командам РФЛ. В день мероприятия будут задействованы все службы стадиона, а также откроют прилегающую к спортивному комплексу парковку.

Россияне раскритиковали буклет к ЧМ‐2018 по футболу. Создатели брошюры опубликовали фотографию Новгородского кремля в Великом Новгороде и назвали ее Нижним Новгородом.