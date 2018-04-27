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Губернатор Ростовской области рассказал об открытии «Ростов‐Арены»
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Губернатор Ростовской области рассказал об открытии «Ростов‐Арены» 

360tv.ru 1 час назад
В Ростове готовятся к открытию стадиона на 45 тысяч болельщиков, который построили к ЧМ‐2018 по футболу. Торжественное мероприятие состоится 13 мая, сообщила «Парламентская газета».
Это будет официальное открытие стадиона. При его подготовке нужно учесть опыт других городов, принимающих чемпионат мира, где уже состоялось открытие таких объектов, и добавить донского колорита, сделать праздник красивым
— губернатор Ростовской области Василий Голубев.
На поле
«Ростов-Арены»
проведут тестовый матч между командам РФЛ. В день мероприятия будут задействованы все службы стадиона, а также откроют прилегающую к спортивному комплексу парковку.
Россияне раскритиковали буклет к ЧМ‐2018 по футболу. Создатели брошюры опубликовали фотографию Новгородского кремля в Великом Новгороде и назвали ее Нижним Новгородом.
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