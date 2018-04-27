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Болевой прием Хомячковой
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Болевой прием Хомячковой 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
В Томске завершился чемпионат России по самбо среди учащихся вузов, в котором приняли участие более 200 спортсменов из 34 регионов страны.
Студентка 3 курса Института физической культуры и спорта Владимирского государственного университета Анастасия Хомячкова стала победителем этого чемпионата.
Наша землячка в своей весовой категории до 72 килограммов провела два успешных поединка против соперниц из Челябинска и Тюмени, что позволило ей выйти в финал чемпионата и побороться за золотую награду.
Менее чем за 40 секунд Анастасия Хомячкова, использовав болевой прием, победила Илону Осинцову из Курганска и стала чемпионкой.
Эта победа позволила Анастасии завоевать путевку на студенческий чемпионат мира, который состоится в декабре этого года в сербском городе Нови-Саде.
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