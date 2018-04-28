Водителей в Жуковском предупредили об изменении движения на одной из улиц

В подмосковном Жуковском с 29 апреля вводится изменение приоритета движения автотранспорта на пересечении улиц Кооперативная — съезд с М-5 «Урал» ЛИИ имени Громова , сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк на своей официальной странице в Instagram.

«Так, направление «главной дороги», в соответствии с дорожными знаками будет предусмотрено при движении с улицы Кооперативная в сторону Речного проезда и в обратном направлении», — написал Войтюк.

Он также предупредил жителей Жуковского о том, что новые правила начнут действовать с 29 апреля.