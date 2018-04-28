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Водителей в Жуковском предупредили об изменении движения на одной из улиц
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Водителей в Жуковском предупредили об изменении движения на одной из улиц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В подмосковном Жуковском с 29 апреля вводится изменение приоритета движения автотранспорта на пересечении улиц Кооперативная — съезд с М-5 «Урал» ЛИИ имени Громова, сообщил глава муниципалитета Андрей Войтюк на своей официальной странице в Instagram.
«Так, направление «главной дороги», в соответствии с дорожными знаками будет предусмотрено при движении с улицы Кооперативная в сторону Речного проезда и в обратном направлении», — написал Войтюк.
Он также предупредил жителей Жуковского о том, что новые правила начнут действовать с 29 апреля.
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