«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все

«Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА. На кону стоит очень много. Армейцам крайне важно сохранить за собой второе место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов с жизненно необходимыми им 12 млн евро бонуса от УЕФА . Питерцев денежный фактор волнует меньше, зато страшит перспектива остаться даже без квалификации ЛЧ. В этом случае наверняка полетят головы не только тренеров во главе с Роберто Манчини , но и менеджеров клуба.

В ожидании ключевой битвы за место в Лиге чемпионов-2018/19 мы столкнули «Зенит» и ЦСКА на бумаге, разобрав потенциальные индивидуальные противостояния. Предугадать стартовые составы соперников непросто: у Манчини есть небольшая ротация, а его визави Виктор Гончаренко пока не объявил, удалось ли поставить на ноги травмированных Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева. Поэтому в определении «одиннадцати надежд» мы опирались, в том числе, на умозрение и теорию вероятностей.

Бранислав ИВАНОВИЧ — 5*/Федор ЧАЛОВ — 4 Сербский ветеран, пожалуй, самое надежное звено в зенитовской обороне. Нападающий ЦСКА явно прибавил в последнее время, но все же пока еще не настолько, чтобы крутить и вертеть Ивановичем, как ему захочется.

Миха МЕВЛЯ — 4/Ахмед МУСА — 5 В отличие от «Ростова», где Мевле четко объясняли, что нужно делать, в «Зените» он чаще опирается на собственные знания и опыт, а их не всегда хватает. Муса же сейчас в полном порядке и от грузного словенца наверняка убежит не раз и не два.

Игорь СМОЛЬНИКОВ — 5/ Кирилл НАБАБКИН — 4 Кандидат в сборную России на ЧМ-2018 от «Зенита» хорошо проявил себя в недавних играх, активно перемещался по полю, обострял игру и старательно отрабатывал в защите — все, как в лучшие годы. У ЦСКА на левом фланге может выйти и Георгий Щенников , но он лишь недавно восстановился после травмы и вряд ли сыграет лучше Набабкина — который, конечно, уступает Смольникову почти по всем параметрам.

Доменико КРИШИТО — 5/ Марио ФЕРНАНДЕС — 5 Традиционно одна из самых интригующих дуэлей, когда встречаются «Зенит» и ЦСКА. Невозможно никому из двоих отдать предпочтение — настолько оба хороши и мастеровиты. Скорее всего, этот спор завершится вничью — и в эпизодах, и в целом.

Матиас КРАНЕВИТТЕР — 4/ Александр ГОЛОВИН — 5 Аргентинец — добротный футболист, и Головину вблизи зенитовской штрафной проходу не даст. И все же армеец, который постоянно подмечает что-нибудь полезное в действиях лучших игроков планеты и учится, учится, учится, посильнее — как в самостоятельном созидании, так и в подыгрыше. А борьбу за мяч они оба ведут жестко и бескомпромиссно, в этом аспекте зенитовец преимущества не получит.

Полузащитник сборной России нестабилен. Он способен стать героем матча, но может и затеряться в гуще игроков, и даже грубо ошибиться. Если армейцы выпустят Вернблума, рискнем предположить, что швед «уработает» россиянина — и мобильностью, и страстью. Бистрович, конечно, послабее, — но с Ерохиным вполне сопоставим, ведь разрушать в любом случае проще, чем изобретать.

Сколько ни критикуй аргентинского плеймейкера, все равно нужно признать, что играет он хорошо, а временами и отлично. Кучаев — большой молодец, за нынешний сезон ему можно даже вручить какой-нибудь «кубок прогресса». И, тем не менее, заметно, что армеец пока проявляет себя эпизодами, тогда как Паредес одинаково старателен и полезен на всем протяжении матча. Само собой разумеется, что нивелировать его достоинства гораздо легче и надежнее классом Дзагоева. Вопрос в том, успел ли Алан выздороветь и набрать кондиции.

Себастьян ДРИУССИ — 5/ Василий БЕРЕЗУЦКИЙ — 5 Не умаляя заслуг и мастерства других армейских защитников, надо признать, что Василий среди них сейчас сильнейший. Однако принижать на его фоне Дриусси, самого, наверное, полезного форварда «Зенита» этой весной, не очень умно — работенки ветерану ЦСКА он подкинет немало. Пожалуй, один из самых любопытных поединков предстоящей схватки гигантов.

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ — 3/ Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ — 4 Если Антон забьет — пуще того, станет первой звездой матча, — мы должны будем извиниться перед ним за то, что недооценивали. Но пока ситуация выглядит такой, как показывают оценки, а авансов мы не раздаем принципиально.

Далер КУЗЯЕВ — 5/ Сергей ИГНАШЕВИЧ — 4 После месячного простоя Далер не сразу вошел в форму, но сквозь тяжелейший матч в Туле, который он едва не превратил из проигранного в победный, выпукло проступили контуры осеннего Кузяева — «вечного двигателя» с правильными мыслями и точными действиями. Гвардейцу Игнашевичу сложно соперничать с молодыми, это признал на днях и Евгений Гинер ; краснодарцы в прошлое воскресенье убегали от него трусцой. Но, судя по всему, матч в Петербурге станет дембельским аккордом нашего прославленного защитника — и нет сомнений, что Сергей отдаст для успеха своей команды все силы, которые берег напоследок.

ИТОГО

«ЗЕНИТ» — 4,44/ЦСКА — 4,67 Нетрудно заметить, что два балла «валового» преимущества армейцам дают Вернблум и Дзагоев, чей выход на поле пока под сомнением. Но не забывайте, что это всего лишь гадания, «бумажки», и не относитесь к ним слишком серьезно.

* По 5-балльной шкале.