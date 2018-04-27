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«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все
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«Зенит» — ЦСКА: проигравший потеряет все 

SovSport.Ru 3 часа назад
Фото: SovSport.Ru
«Локомотив» может стать чемпионом России уже в понедельник. Но центральный матч 28-го тура пройдет в воскресенье, когда в Санкт-Петербурге сыграют «Зенит» и ЦСКА. На кону стоит очень много. Армейцам крайне важно сохранить за собой второе место и путевку в групповой турнир Лиги чемпионов с жизненно необходимыми им 12 млн евро бонуса от УЕФА. Питерцев денежный фактор волнует меньше, зато страшит перспектива остаться даже без квалификации ЛЧ. В этом случае наверняка полетят головы не только тренеров во главе с Роберто Манчини, но и менеджеров клуба.
В ожидании ключевой битвы за место в Лиге чемпионов-2018/19 мы столкнули «Зенит» и ЦСКА на бумаге, разобрав потенциальные индивидуальные противостояния. Предугадать стартовые составы соперников непросто: у Манчини есть небольшая ротация, а его визави Виктор Гончаренко пока не объявил, удалось ли поставить на ноги травмированных Понтуса Вернблума и Алана Дзагоева. Поэтому в определении «одиннадцати надежд» мы опирались, в том числе, на умозрение и теорию вероятностей.
Бранислав ИВАНОВИЧ — 5*/Федор ЧАЛОВ — 4  Сербский ветеран, пожалуй, самое надежное звено в зенитовской обороне. Нападающий ЦСКА явно прибавил в последнее время, но все же пока еще не настолько, чтобы крутить и вертеть Ивановичем, как ему захочется.
Миха МЕВЛЯ — 4/Ахмед МУСА — 5  В отличие от «Ростова», где Мевле четко объясняли, что нужно делать, в «Зените» он чаще опирается на собственные знания и опыт, а их не всегда хватает. Муса же сейчас в полном порядке и от грузного словенца наверняка убежит не раз и не два.
Игорь СМОЛЬНИКОВ — 5/Кирилл НАБАБКИН — 4  Кандидат в сборную России на ЧМ-2018 от «Зенита» хорошо проявил себя в недавних играх, активно перемещался по полю, обострял игру и старательно отрабатывал в защите — все, как в лучшие годы. У ЦСКА на левом фланге может выйти и Георгий Щенников, но он лишь недавно восстановился после травмы и вряд ли сыграет лучше Набабкина — который, конечно, уступает Смольникову почти по всем параметрам.
Доменико КРИШИТО — 5/Марио ФЕРНАНДЕС — 5  Традиционно одна из самых интригующих дуэлей, когда встречаются «Зенит» и ЦСКА. Невозможно никому из двоих отдать предпочтение — настолько оба хороши и мастеровиты. Скорее всего, этот спор завершится вничью — и в эпизодах, и в целом.
Матиас КРАНЕВИТТЕР — 4/Александр ГОЛОВИН — 5  Аргентинец — добротный футболист, и Головину вблизи зенитовской штрафной проходу не даст. И все же армеец, который постоянно подмечает что-нибудь полезное в действиях лучших игроков планеты и учится, учится, учится, посильнее — как в самостоятельном созидании, так и в подыгрыше. А борьбу за мяч они оба ведут жестко и бескомпромиссно, в этом аспекте зенитовец преимущества не получит.
Александр ЕРОХИН — 4/Понтус ВЕРНБЛУМ — 5 (Кристиян БИСТРОВИЧ — 4)
Полузащитник сборной России нестабилен. Он способен стать героем матча, но может и затеряться в гуще игроков, и даже грубо ошибиться. Если армейцы выпустят Вернблума, рискнем предположить, что швед «уработает» россиянина — и мобильностью, и страстью. Бистрович, конечно, послабее, — но с Ерохиным вполне сопоставим, ведь разрушать в любом случае проще, чем изобретать.
Леандро ПАРЕДЕС — 5/Алан ДЗАГОЕВ — 5 (Константин КУЧАЕВ — 4)
Сколько ни критикуй аргентинского плеймейкера, все равно нужно признать, что играет он хорошо, а временами и отлично. Кучаев — большой молодец, за нынешний сезон ему можно даже вручить какой-нибудь «кубок прогресса». И, тем не менее, заметно, что армеец пока проявляет себя эпизодами, тогда как Паредес одинаково старателен и полезен на всем протяжении матча. Само собой разумеется, что нивелировать его достоинства гораздо легче и надежнее классом Дзагоева. Вопрос в том, успел ли Алан выздороветь и набрать кондиции.
Себастьян ДРИУССИ — 5/Василий БЕРЕЗУЦКИЙ — 5  Не умаляя заслуг и мастерства других армейских защитников, надо признать, что Василий среди них сейчас сильнейший. Однако принижать на его фоне Дриусси, самого, наверное, полезного форварда «Зенита» этой весной, не очень умно — работенки ветерану ЦСКА он подкинет немало. Пожалуй, один из самых любопытных поединков предстоящей схватки гигантов.
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ — 3/Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ — 4  Если Антон забьет — пуще того, станет первой звездой матча, — мы должны будем извиниться перед ним за то, что недооценивали. Но пока ситуация выглядит такой, как показывают оценки, а авансов мы не раздаем принципиально.
Далер КУЗЯЕВ — 5/Сергей ИГНАШЕВИЧ — 4  После месячного простоя Далер не сразу вошел в форму, но сквозь тяжелейший матч в Туле, который он едва не превратил из проигранного в победный, выпукло проступили контуры осеннего Кузяева — «вечного двигателя» с правильными мыслями и точными действиями. Гвардейцу Игнашевичу сложно соперничать с молодыми, это признал на днях и Евгений Гинер; краснодарцы в прошлое воскресенье убегали от него трусцой. Но, судя по всему, матч в Петербурге станет дембельским аккордом нашего прославленного защитника — и нет сомнений, что Сергей отдаст для успеха своей команды все силы, которые берег напоследок.
Юрий ЛОДЫГИН — 4/Игорь АКИНФЕЕВ — 5  Здесь можно обойтись без комментариев.
ИТОГО
«ЗЕНИТ» — 4,44/ЦСКА — 4,67  Нетрудно заметить, что два балла «валового» преимущества армейцам дают Вернблум и Дзагоев, чей выход на поле пока под сомнением. Но не забывайте, что это всего лишь гадания, «бумажки», и не относитесь к ним слишком серьезно.
* По 5-балльной шкале.
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