Эксперт: главу Якутии могут снять сразу после инаугурации президента

Коррупционный скандал разразился в республике Саха (Якутия) 26 апреля. В этот день в зданиях Госсобрания и Комдрагметалла прошли обыски, а к вечеру стало известно о возбуждении уголовных дел против депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина . Народным избранникам инкриминируют получение взятки в крупном размере — деньги они получили от предпринимателя за финансовое покровительство.

По словам источника «ФедералПресс», Уаров и Саввин могут отправиться под домашний арест.

«Скорее всего, им определят меру пресечения в виде домашнего ареста. Уаров вообще умудрился попасться на меченых купюрах. Вчера обыски шли в Ил Тумэне, и на этом фоне прошли практически незаметными обыски в Комдрагметалле. А меж тем, есть информация о многомиллиардной дыре в бюджете предприятия. Все происходящее — не просто подготовка к антикоррупционной зачистке, зачистка уже идет полным ходом. Правоохранительные органы выходят на более серьезные вещи: существует в Якутии система инвестиционных компаний, куда выводились средства от приватизации республиканских активов», — пояснил эксперт.

По мнению нашего собеседника, нынешняя ситуация ударит в первую очередь по спикеру Госсобрания Александру Жиркову , который сейчас находится в Санкт-Петербурге.