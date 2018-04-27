Эксперт: главу Якутии могут снять сразу после инаугурации президента 

Коррупционный скандал разразился в республике Саха (Якутия) 26 апреля. В этот день в зданиях Госсобрания и Комдрагметалла прошли обыски, а к вечеру стало известно о возбуждении уголовных дел против депутатов Ил Тумэна Александра Уарова и Дмитрия Саввина. Народным избранникам инкриминируют получение взятки в крупном размере — деньги они получили от предпринимателя за финансовое покровительство.
По словам источника «ФедералПресс», Уаров и Саввин могут отправиться под домашний арест.
«Скорее всего, им определят меру пресечения в виде домашнего ареста. Уаров вообще умудрился попасться на меченых купюрах. Вчера обыски шли в Ил Тумэне, и на этом фоне прошли практически незаметными обыски в Комдрагметалле. А меж тем, есть информация о многомиллиардной дыре в бюджете предприятия. Все происходящее — не просто подготовка к антикоррупционной зачистке, зачистка уже идет полным ходом. Правоохранительные органы выходят на более серьезные вещи: существует в Якутии система инвестиционных компаний, куда выводились средства от приватизации республиканских активов», — пояснил эксперт.
По мнению нашего собеседника, нынешняя ситуация ударит в первую очередь по спикеру Госсобрания Александру Жиркову, который сейчас находится в Санкт-Петербурге.
«Жирков— ставленник Борисова. Комдрагмет, система компаний — все это прямая ответственность Борисова. И после инаугурации президента глава республики может покинуть свой пост. Сейчас называются разные кандидатуры на его место — это и Айсен Николаев, и Евгений Данчиков, и совсем экзотические варианты. Но пока четкого понимания нет. Некоторые эксперты говорят о том, что снятие Борисова может привести к потере финансовой самостоятельности республики. Но это бред! Экономическая ситуация в Якутии ухудшилась, но не дошла до критических показателей. Другое дело, что игроки на экономическом рынке могут смениться», — отметил эксперт «ФедералПресс».
Фото — Валерий Мельников, РИА Новости