Кризис в княжестве продолжается: «Монако» снова теряет очки и пропускает вперед себя «Лион»

«Монако» в очередном матче чемпионата Франции не сумел переиграть «Амьен». Встреча на «Луи II» закончилась со счетом 0:0.

Протокол игры

Монако

Амьен

Запасные: Тилеманс Юри • Си Сейду • Бонджованни Адриен • Серрано Жульен

28 апреля. Стадион «Луи II».

«ПСЖ» в нынешнем сезоне оказывает удивительное влияние на своих соперников по Лиге 1. Парижане смогли разгромить в первом круге «Бордо», и та команда посыпалась, после чего в начале второго круга разнесли «Нант», и «канареек» понесло по кочкам да ухабам, разбили в пух и прах «Монпелье», и от цепкости «паладинов» не осталось и следа. Теперь настал черед «Монако» проявить характер или лишний раз подтвердить тенденцию. Проиграв столичному гранду чемпионский поединок (1:7), монегаски допустили второе фиаско подряд от «Генгама» (1:3). Причем случилось это с «Монако» впервые с ноября прошлого года. Забавно, но и в тот раз в спаде монегасков тем или иным образом был замешан «ПСЖ» Правда, от осенней серии неудач весенняя отличается тем, что оба проигранных поединка были выездными. Что же касается «Амьена», то эта команда считается очень непростым соперником, даже несмотря на скромный статус дебютанта Лиги 1. «Единороги» находятся в шаге от подтверждения прописки в элитном французском дивизионе на будущий сезон, поскольку отрыв от зоны вылета уже составляет 11 очков. Коллектив Пеллисье уступил всего однажды в шести последних матчах, при этом выиграв три из четырех, умело «отжав» недостающие баллы у прямых конкурентов. В первом круге чемпионата Франции пикардийцы вырвали ничью у прошлогоднего чемпиона — 1:1. А теперь клуб благополучно готовится к выезду на «Луи II», где попытается повторить успех первого поединка.

Начиная свой поединок против «Амьена», «Монако» уже знал, что «Лион» свою встречу у «Нанта» выиграл, а потому монегаски должны были побеждать и сами, чтобы сохранить за собой вторую строчку в турнирной таблице. Впрочем, начали встречу хозяева очень невзрачно. Команда долгое время подбиралась к воротам соперника и не знала, какой именно ключ подойдет к защите «Амьена». Тут и Глик играет неудачно, отдавая передачу на Фалькао, и сам колумбиец играет невзрачно при приеме снаряда, позволяя защитнику в довольно простой ситуации выбить сферу у него из-под ног. Впервые хозяева смогли серьезно побеспокоить голкипера соперника лишь на исходе получаса игры, когда Моутиньо, получив мяч под свой контроль, не стал врываться в штрафную соперника, а сам «двинул» по рамке соперника. Мяч слегка срезался с ноги футболиста и улетел в сторону трибун.

В такой закрытой игре вратари лишь в редких случаях получали мяч. Субашич, к примеру, едва ли не впервые «пощупал» сферу ногами лишь на 33-й минуте матча, когда «Монако» решил размять своего вратаря и отдал на него передачу, пару раз вернув сферу стражу рамки обратно. Под занавес тайма Фалькао получил неплохую возможность открыть счет в матче. После хорошего навеса от Туре, Фалькао наносил выстрел по рамке оппонента, из-под защитника. Колумбиец выстреливал в упор, но так и не сумел пробить голкипера, который занял верную позицию в рамке и спас свой клуб от пропущенного гола. При счете 0:0 клубы ушли на перерыв.

Странным было решение Леонарду Жардима не произвести в перерыве ни одной замены. Тем не менее, хозяева с первых минут после возобновления игры на поле понеслись вперед и несколько раз серьезно угрожали воротам соперника. Сперва по воротам «Амьена» пробивал Радамель Фалькао, после чего и Тома Лемар пристреливался к рамке гостей, чья неприступная крепость в защите было не покорена. И все-таки наставник «Монако» первым решился в матче произвести замену, поняв, что дела на поле не будет, если не вбросить в игру свежего футболиста. Жардим доверил место на поле Бошильо, вместо которого появился Дьякаби.

А в середине тайма едва не произошло то, что повергло бы стадион «Луи II» в шок. После вброса игрового снаряда из аута, Глик неаккуратно сбросил сферу на полузащитника гостей Какута. Игрок атаки «Амьена» нанес разящий удар головой по воротам Субашича и попал в каркас ворот, чудом не открыв сет в поединке. Время шло, а напряжение возрастало. Сперва Эль-Хаджам получил от рефери карточку желтого цвета за фол в районе центрального круга, после его предупреждение за аналогичное действие перед собой увидел уже и Зунгу. Туре в концовке встречи мог вырывать для своей команды победу, но после подачи углового и выстрела Туре головой по рамке, кипер «Амьена» шикарно сыграл на «ленточке» и спас свой клуб от пропущенного мяча. Дьякаби получил в концовке матча красную карточку за бросок в ноги сопернику, после чего и Десир за потасовку получил удаление. «Монако» снова не выиграл, и остался на третьей строчке, пропустив вперед себя «Лион».