Марат Измайлов: Смолову не поздно уезжать в европейский клуб

"Думаю, кто-то из этих ребят после чемпионата мира точно уедет из РФПЛ. Также уверен, что 26-28 лет — это совсем не поздно. Если мы сейчас говорим конкретно про Смолова, то в его случае однозначно не поздно.

Он футболист высокого уровня, способен себя проявлять с первого сезона, ему не нужно время на раскачку, на адаптацию, как это часто бывает у молодых", — цитирует Измайлова Life.