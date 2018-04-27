Марат Измайлов: Смолову не поздно уезжать в европейский клуб 

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов считает, что кто-то из тройки — Алексей Миранчук, Александр Головин и Федор Смолов — может отправиться в европейский клуб после ЧМ-2018.
"Думаю, кто-то из этих ребят после чемпионата мира точно уедет из РФПЛ. Также уверен, что 26-28 лет — это совсем не поздно. Если мы сейчас говорим конкретно про Смолова, то в его случае однозначно не поздно.
Он футболист высокого уровня, способен себя проявлять с первого сезона, ему не нужно время на раскачку, на адаптацию, как это часто бывает у молодых", — цитирует Измайлова Life.