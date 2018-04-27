Ещё
С 25 мая в Казани вводится запрет на оборот оружия
Далее:
Читайте также:
Ещё

С 25 мая в Казани вводится запрет на оборот оружия 

Казанский репортер 2 часа назад
В период с 25 мая по 25 июля в Казани будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия, а также патроновнему. Подобный запрет будет действовать во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Уточняется, что запрет действует, как для жителей, так и для гостей города. О решении в ходе пресс-конференции в пятницу, 27 апреля сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Марат Шакиров. Назвал спикер и исключения из правил. Так, обращение с оружием допустимо, если речь идет о междурядных спортивных соревнованиях по стрелковым видам спорта. Однако для реализации такого права придется получить разрешение в Управлении Росгвардии.
Казанский репортер: последние новости
Медведев встретился в Москве с Миннихановым «Ак Барс» сохранит чемпионский состав на 90 процентов «Рубин» сыграл вничью с «Ростовом»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова75
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение