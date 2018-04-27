С 25 мая в Казани вводится запрет на оборот оружия 

В период с 25 мая по 25 июля в Казани будет запрещен оборот гражданского и служебного оружия, а также патроновнему. Подобный запрет будет действовать во всех городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Уточняется, что запрет действует, как для жителей, так и для гостей города. О решении в ходе пресс-конференции в пятницу, 27 апреля сообщил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по РТ Марат Шакиров. Назвал спикер и исключения из правил. Так, обращение с оружием допустимо, если речь идет о междурядных спортивных соревнованиях по стрелковым видам спорта. Однако для реализации такого права придется получить разрешение в Управлении Росгвардии.