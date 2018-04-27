Двуреченский «Металлург» готовится к футбольному сезону

В 2018 году выступление футбольной команды «Металлург» (Двуреченск) пройдет при поддержке постоянного спонсора — Ключевского завода ферросплавов. Предприятие по традиции оказывает помощь футбольной и хоккейной дружинам, а также развивает детский спорт в поселке.

Новый сезон двуреченский «Металлург» встречает в статусе чемпиона Сысертского городского округа по футболу и готовится повторить успех. Минувшим летом команда заняла первое место на открытом чемпионате Сысертского ГО и третье — в первенстве Свердловской области по футболу в третьей группе.

В первенстве Свердловской области по футболу выступят две детские команды «Металлург» в возрастных группах 2000-2001 и 2007-2008 годов рождения. Ключевский завод ферросплавов внес заявочный взнос, необходимый для участия, и помог с приобретением спортивного инвентаря и формы для детей.

Насыщенным оказался для всех команд завершившийся хоккейный сезон 2017/18. Хоккеисты основного состава «Металлурга» начали сезон с победы на окружном блиц-турнире Сысертского ГО на кубок «Открытия спортивного сезона». А в финале сезона досрочно стали чемпионами Сысертского ГО по хоккею с шайбой. Кроме того, «Металлург» занял первое место в первенстве Арамильской ночной хоккейной лиги.

Ключевский завод ферросплавов поддерживает детский спорт в Двуреченске: хоккейная, футбольная, лыжная секции. Две юношеские команды «Металлург-03» и «Металлург-05» выступили в группе «Восток» областного этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени А. В. Тарасова среди команд 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения соответственно. Тренером обеих команд является Андрей Мыльников

Кроме того, весной в Двуреченске прошел VI благотворительный хоккейный турнир имени Владислава Третьяка среди команд детских домов. В этом году кубок разыграли четыре сборных социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних Свердловской области: «Медведи» (Новоипатово), «Арсенал» (Первоуральск), «Скала» (Камышлов) и «Дружина» (Полевской). Эти масштабные соревнования также стали возможны благодаря участию Ключевского завода ферросплавов.

Зимой предприятие организовало для жителей турнир по мини-футболу в «Гранатовой бухте», рыбалку на льду Двуреченского водохранилища и первенство по лыжным гонкам. А 8 мая ПАО «КЗФ» запланировало в Двуреченске традиционную военно-спортивную эстафету «Победный май».