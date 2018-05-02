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«Арсенал» хочет пригласить тренера с низкой зарплатой
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«Арсенал» хочет пригласить тренера с низкой зарплатой 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Руководство лондонского «Арсенала» в выборе преемника нынешнему наставнику команды Арсену Венгеру склоняется к кандидатурам с низкой заработной платой, сообщает "Советский спорт".
По данным британского издания The Telegraph, «канониры» рассматривают варианты с возможным назначением на пост главного тренера экс-ассистента Юргена Клоппа Желько Бувача, а также Юлиана Нагельсмана из «Хоффенхайма», Патрика Виейра из «Нью-Йорк Сити» и помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.
Также сообщается, что в клубе следят за развитием ситуации с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри, который может покинуть «Ювентус» по окончании текущего сезона.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заинтересован в кандидатуре наставника донецкого «Шахтера» Паулу Фонсеки.
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