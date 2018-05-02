«Арсенал» хочет пригласить тренера с низкой зарплатой

По данным британского издания The Telegraph, «канониры» рассматривают варианты с возможным назначением на пост главного тренера экс-ассистента Юргена Клоппа Желько Бувача, а также Юлиана Нагельсмана из «Хоффенхайма», Патрика Виейра из «Нью-Йорк Сити» и помощника Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микеля Артеты.

Также сообщается, что в клубе следят за развитием ситуации с итальянским специалистом Массимилиано Аллегри, который может покинуть «Ювентус» по окончании текущего сезона.