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Программу финансовой помощи Греции завершат этим летом
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Программу финансовой помощи Греции завершат этим летом 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 27 апр — РИА Новости, Мария Князева. Программа внешней финансовой помощи Греции завершится этим летом, говорится в Twitter Совета ЕС.
"Программа финансовой помощи Греции завершится этим летом", — говорится в сообщении.
Третья и ныне действующая программа внешней финансовой помощи Греции была согласована в августе 2015 года. Стабфонд еврозоны — Европейский механизм стабильности (ESM) обязался выделить Греции в рамках этой программы до 86 миллиарда евро кредитов в обмен на реализацию страной программы корректировки экономики, включающей в себя реформы. Было запланировано, что программа завершится в августе текущего года. Однако предыдущие две программы пришлось так или иначе дополнять новыми пакетами помощи.
Греция уже получила по третьей программе более 45 миллиардов евро. Ранее ESM сообщал, что не считает необходимым выделять Греции все 86 миллиардов евро кредитов, заложенных в ныне действующей третьей программе финансовой помощи.
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