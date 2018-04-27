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Перес: «Рома теперь знает, как играет „Ливерпуль“, и готова сотворить еще одно чудо»
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Перес: «Рома теперь знает, как играет „Ливерпуль“, и готова сотворить еще одно чудо» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Футболист «Ромы» Бруно Перес заверил, что римляне лучше подготовятся к ответному матчу с «Ливерпулем» и попробует отыграть отставание 2:5.
"Теперь мы знаем, как они играют, так что должны лучше подготовиться ко второму матчу. В Барселоне такое уже было, так что мы можем повторить. Сначала мы очень переживали из-за того, как прошел матч. Но теперь думаем об ответной игре.
Мы не ждали от них такого сильного старта, он стал сюрпризом. Теперь мы знаем их игру и должны сделать больше. Мы готовы сотворить еще одно чудо", — цитирует Переса Sky Sport Italia.
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