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Тяжелоатлетка из Поморья Мария Ерохина получила мировое «золото»
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Тяжелоатлетка из Поморья Мария Ерохина получила мировое «золото» 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Тяжелоатлетка Мария Ерохина получила золотую медаль на Чемпионате и первенстве по пауэрлифтингу.
В Южной Африке стартовали чемпионат и первенство мира по пауэрлифтингу. В соревнованиях участвует более 300 атлетов всего мира. Архангельскую область на чемпионате представляет воспитанница регионального центра спортивной подготовки «Поморье», мастер спорта России международного класса Мария Ерохина.
Как сообщает Агентство по спорту Архангельской области, в своей весовой категории Мария выжала 135 килограммов, благодаря чему и заполучила «золото» соревнований. «Бронза» также досталась россиянке — Анжелике Лучинецкой из Севастополя.
Напоминаем, что в Архангельске тоже скоро покажут себя местные спортсмены — 2 мая в городе пройдет легкоатлетическая эстафета.
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