Что делать, если встретил в лесу медведя?

Весна, в лесах начинают просыпаться голодные медведи. Что делать, чтобы не попасться к ним?

Н. Лисина, Ленский р-н Отвечает Валерий Андреев , доктор биологических наук, преподаватель САФУ:

— Если вы встретили в лесу медведя, то нужно остановиться и, тихонько пятясь, уходить от него, без резких движений, без крика и шума. Весна, когда он просыпается, — это самое опасное время, потому что они голодные и злые. Вообще, медведь — это самый непредсказуемый зверь, что бурый, что белый. В отличие от всех остальных крупных хищников, он никогда не предупреждает, что сейчас нападёт. Поэтому самое главное — сделать так, чтобы он тебя не заметил. Видит он плохо, а учуять может.

Озлобленность у медведей-шатунов пропадает обычно к концу мая — началу апреля.