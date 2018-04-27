Звезды «Движения вверх» и нижегородские чиновники сыграли в баскетбол со своими детьми

В субботу, 21 апреля, на трибунах Нагорного Дворца спорта почти не было свободных мест. Зрители кричали, хлопали и дудели так, что услышать собеседника было практически невозможно. Здесь в рамках турнира «КЭС-БАСКЕТ» состоялся матч между юными спортсменами, нижегородскими чиновниками и звёздами фильма «Движение вверх».

Кто с мячом к нам придёт?

Такого ажиотажа Дворец спорта ещё не видел! Ещё до начала матча юные баскетболистки вылавливали в коридорах кинозвёзд и делали с ними бесконечные селфи. Восходящая кинозвезда Кирилл Зайцев , сыгравший в фильме «Движение вверх» главного героя Сергея Белова , мужественно терпел восторги девушек и только перед самым матчем убежал в раздевалку. Впрочем, улыбчивый красавец-блондин в жизни совершенно не похож на сурового усатого брюнета-баскетболиста из кино и даже немного разочаровал болельщиков, которые ждали от него баскетбольных чудес на паркете.

— А вот в фильме он всегда попадал! — недоумевала публика.

Выход каждого из актёров на площадку сопровождался восторженным рёвом зрителей. Андрей Смоляков , одна из самых ярких звёзд отечественного театра и кинематографа, на матче вышел из своего привычного злодейского кинообраза и удивил поклонников невероятно обаятельной улыбкой и великолепным настроением. «Так вот он какой на самом деле!» — шептались зрители, радуясь уже просто тому, что увидели знаменитого табакерковца, уверяющего, что спорт — это сопряжённое с театром искусство, в котором есть своя драма с собственными завязкой, развязкой и финалом.

Овацией приветствовали болельщики и других звёзд фильма: Александра Ряполова (роль Алжана Жармухамедова) и Джеймса Тратаса (Модестас Паулаускас), а также олимпийских чемпионов 1972 года, которые и одержали знаменитую победу — Ивана Едешко и Алжана Жармухамедова.

Звёздных гостей в этот вечер было множество: заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1988 года Валерий Тихоненко , бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года Светлана Абросимова , заслуженный тренер СССР и РСФСР, тренер женской объединённой команды по баскетболу на Олимпийских играх 1992 года Евгений Гомельский , серебряный призёр чемпионата мира, чемпион Европы, четырёхкратный чемпион России, руководитель департамента профессионального баскетбола Никита Моргунов. Олимпийские чемпионки Ирина Минх, Ирина Сумникова, Светлана Антипова, чемпионка женской НБА, генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, бронзовый призёр Олимпийских игр 2008 года Светлана Абросимова.

Недетские игры

А нижегородцы с особым интересом смотрели на великолепные броски заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Сватковского — олимпийского чемпиона 2000 года по современному пятиборью, и министра спорта Нижегородской области, знаменитого баскетболиста Сергея Панова . Именно ему команда старшего поколения обязана львиной долей результативных бросков.

А в команде юных были их дети — Егор Панов и Дарья Сватковская. Чемпионка Европы по художественной гимнастике, она уверенно держалась и на баскетбольном паркете. А Егор в баскетбол попал в раннем детстве, и сегодня он один из самых успешных юных баскетболистов страны. Так что отцам не удалось победить детей, и матч закончился вничью — 74:74.

Фантастическим зрелищем для болельщиков стали и «Летающие баскетболисты» — отдельный аттракцион, участники которого использовали специальную подкидную доску. В феерическом шоу они показали невероятные броски с этой доски, от которых зрители замирали от восторга.

«Это просто фантастика!», «Никогда такого не видел!» — делились впечатлениями зрители, выходя из Дворца спорта.

А юные победители баскетбольной лиги уже начали готовиться к своей призовой поездке в Белград — болеть за нашу страну на «Финале четырёх» Евролиги, который пройдёт в уже в мае.