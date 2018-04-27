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Лавров разрешил установить на здании МИД бокс для сапсанов
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Лавров разрешил установить на здании МИД бокс для сапсанов 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Орнитологи установили гнездовой бокс для пары соколов-сапсанов, которые обитают на шпиле высотного здания МИД в центре Москвы. Как рассказал НСН руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин разрешение на установку бокса дал глава ведомства Сергей Лавров.
«Все согласовано, бокс установлен. Сергей Викторович Лавров добро дал, наш министр иностранных дел», — сказал он.
Однако пернатые хищники пока привыкают к своему новому жилищу.
«Все нормально, они там хорошо освоились. Держатся вместе, самец и самка. Приносят туда добычу свою. Пока непонятно, понравился он им или нет. Но потихоньку обживаются. Держатся там, садятся рядышком, но пока не заселили еще. Еще не время судить, у них только-только начинается брачный период. Может, в этом году они на него и не посмотрят: должны привыкнуть. А может, и отложат яйца. Яйца они могут отложить в течение месяца», — резюмировал эксперт.
Ранее Сорокин рассказал НСН, что пара сапсанов, живших на мидовской высотке, во время ее реконструкции осталась в этом районе Москвы, хотя и покинула здание. После завершения ремонтных работ птицы вернулись в МИД.
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