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Спортсмены образовательного комплекса завоевали второе место на соревнованиях по мини-футболу
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Спортсмены образовательного комплекса завоевали второе место на соревнованиях по мини-футболу 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
24 апреля на стадионе им. Мягкова завершились финальные соревнования по мини-футболу среди юношей в рамках XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования Москвы и стали известны победители.
В финал городских соревнований вышли 16 лучших команд, которые и разыгрывали между собой призовые места. Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» ключевые игры сыграли вничью, и все решалось в серии пенальти, где удачливее оказались наши ребята.
В полуфинале команда «Юго-Запада» проигрывала по ходу всей встречи, и только на последних секундах сумела сравнять счет, а в дополнительное время забила победный мяч. В финале наши спортсмены уступили сопернику и заняла 2 место в XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы.
В составе команды играли: Кадыров Сыймык, Сафронов Дмитрий, Куваев Александр, Маткава Леван, Георгий Гигашвили, Естигнеев Никита, Захаров Демид, Терещенко Андрей, Мартынов Александр, Бородин Евгений.
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