Спортсмены образовательного комплекса завоевали второе место на соревнованиях по мини-футболу

24 апреля на стадионе им. Мягкова завершились финальные соревнования по мини-футболу среди юношей в рамках XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования Москвы и стали известны победители.

В финал городских соревнований вышли 16 лучших команд, которые и разыгрывали между собой призовые места. Студенты образовательного комплекса «Юго-Запад» ключевые игры сыграли вничью, и все решалось в серии пенальти, где удачливее оказались наши ребята.

В полуфинале команда «Юго-Запада» проигрывала по ходу всей встречи, и только на последних секундах сумела сравнять счет, а в дополнительное время забила победный мяч. В финале наши спортсмены уступили сопернику и заняла 2 место в XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы.