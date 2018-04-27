Лука Джорджевич оценил вклад Артема Дзюбы в успехи «Арсенала»

Игрок тульского «Арсенала» Лука Джорджевич оценил роль Артема Дзюбы в успехах команды в весенней части РФПЛ.

В беседе с Sovsport.ru Джорджевич признался, что присутствие Дзюбы в «Арсенале» благоприятно сказалось на атмосфере в коллективе: «Когда он с нами, тихо никогда не бывает — шутки, смех. Если его нет рядом, то сразу становится тише. Божович (главный тренер „Арсенала“ — прим. Sobesednik.ru ) иногда в шутку называет игрочишка и тренеришка».

Лука считает, что Дзюба должен попасть в состав сборной России на ЧМ-2018 по футболу: «Не мне решать, кто должен играть за вашу сборную. Артем один из лучших форвардов в России, думаю, он достоин сыграть на чемпионате мира. В моей сборной России он точно бы играл».