В Тюмени закрывают котокафе «Мурка и Васька»

Единственное в Тюмени котокафе вскоре закроется. Владелица «Мурки и Васьки» Ирина Карпова скончалась после продолжительной болезни. Сейчас волонтеры пытаются пристроить обитателей необычного пространства и занимаются поисками денег на оплату аренды. Новый дом ищут несколько десятков котов и кошек.

— В нашем котокафе-приюте живут примерно 60 котов. Пока мы всех их не раздадим в надежные добрые руки не будем закрывать заведение, — рассказала 72.ru администратор «Мурки и Васьки» Татьяна. — Сейчас мы пытаемся собрать деньги на продление аренды. Пока все проплачено в срок до 6 мая.

Помимо приюта в котокафе вели и образовательную деятельность. Руководитель «Мурки и Васьки» курировала образовательный проект по ветеринарии, в котором участвуют школьники и взрослые.

— Социальный проект «Доктор Айболит: ветеринарный кружок и служба спасения безнадзорных животных» выиграл президентский грант. Это бесплатные ветеринарные курсы для всех желающих. Ирина Карпова была руководителем проекта, — сообщил Алексей Абрамов , пресс-секретарь Альянса социально-ориентированных некоммерческих организаций. — Мы поможем довести проект до завершения. Он рассчитан до ноября и все занятия будут проходить по плану.

Желающих забрать домой пушистиков из котокафе «Мурка и Васька» (улица Харьковская, 85а) просят обращаться по телефонам: 38-44-86 или 8922 002 06 13 (Татьяна). В заведении сейчас находятся порядка 60 кошек в возрасте от восьми месяцев. Практически все животные стерилизованы или кастрированы.