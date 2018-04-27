Жителей Сокольников ожидают насыщенные спортивные выходные

Интересная спортивная программа ожидает жителей Сокольников и других районов Восточного округа в эти выходные в парке «Сокольники».

Всех желающих познакомят с интересным спортивным направлением под названием кроссминтон и предложат попробовать свои силы в нем. Кроссминтон — новый вид спорта с ракетками. По сути, это скоростной бадминтон, динамичный, увлекательный и подойдет всем желающим.

Играть в кроссминтон можно как на песке, так и на асфальте. Площадкой также может стать спортзал и трава.

Более того, светящиеся воланы позволяют заниматься этим видом спорта даже ночью. Много времени на подготовку не нужно — игра достаточно проста, но при этом увлекательна. Мастер-класс по кроссминтону проведет главный тренер Евгений Чиркин и игроки сборной России по кроссминтону.

Начало мероприятий: 29 апреля, в 12 часов (мастер-классы продлятся до 18 часов. В 17 часов стартует мини-турнир «один на один» по кроссминтону.