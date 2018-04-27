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Жителей Сокольников ожидают насыщенные спортивные выходные
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Жителей Сокольников ожидают насыщенные спортивные выходные 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
Интересная спортивная программа ожидает жителей Сокольников и других районов Восточного округа в эти выходные в парке «Сокольники».
Всех желающих познакомят с интересным спортивным направлением под названием кроссминтон и предложат попробовать свои силы в нем. Кроссминтон — новый вид спорта с ракетками. По сути, это скоростной бадминтон, динамичный, увлекательный и подойдет всем желающим.
Играть в кроссминтон можно как на песке, так и на асфальте. Площадкой также может стать спортзал и трава.
Более того, светящиеся воланы позволяют заниматься этим видом спорта даже ночью. Много времени на подготовку не нужно — игра достаточно проста, но при этом увлекательна. Мастер-класс по кроссминтону проведет главный тренер Евгений Чиркин и игроки сборной России по кроссминтону.
Начало мероприятий: 29 апреля, в 12 часов (мастер-классы продлятся до 18 часов. В 17 часов стартует мини-турнир «один на один» по кроссминтону.
Фото: портал mos.ru.
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