Ещё
«Почта России» проверит содержимое посылок в Мордовии из-за ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Почта России» проверит содержимое посылок в Мордовии из-за ЧМ-2018 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 1 мая по 25 июля в Саранске и других городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, «Почта России» будет проверять содержание посылок, сообщается на сайте организации.
В это время принимать посылки, отправления EMS и посылки 1-го класса в Волгоградскую, Калининградскую, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Ленинградскую области, Краснодарский край, а также республики Татарстан и Мордовия будут только после проверки вложения для дополнительного контроля. Их нужно будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Меры приняты для предотвращения пересылки запрещенных предметов и веществ.
«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — поясняет пресс-служба «Почты России».
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сорокин: тестовый матч на стадионе в Саранске прошел удовлетворительно Российские дипломаты покинули резиденцию генконсула в Сиэтле «Единая Россия» может обратиться к опыту КПСС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова74
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение