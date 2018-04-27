«Почта России» проверит содержимое посылок в Мордовии из-за ЧМ-2018

С 1 мая по 25 июля в Саранске и других городах, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года, « Почта России » будет проверять содержание посылок, сообщается на сайте организации.

В это время принимать посылки, отправления EMS и посылки 1-го класса в Волгоградскую, Калининградскую, Московскую, Нижегородскую, Ростовскую, Самарскую, Ленинградскую области, Краснодарский край, а также республики Татарстан и Мордовия будут только после проверки вложения для дополнительного контроля. Их нужно будет предъявлять работникам отделения почтовой связи в открытом виде. Меры приняты для предотвращения пересылки запрещенных предметов и веществ.

«Это стандартная практика для почтовых операторов всего мира в период проведения крупных спортивных мероприятий. Подобные меры безопасности применялись в отделениях почтовой связи при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Параолимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, а также Кубка конфедераций FIFA 2017 года», — поясняет пресс-служба «Почты России».

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

В Саранске состоятся четыре матча группового этапа: 16 июня встретятся сборные Перу и Дании, 19 июня пройдет матч Колумбия — Япония, команды Ирана и Португалии сыграют 25 июня, а сборные Панамы и Туниса — 28 июня.