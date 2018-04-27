Дом болельщика открыли в Варшаве к чемпионату мира по футболу 2018 года

ВАРШАВА, 27 апреля. / ТАСС /. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Варшаве к чемпионату мира по футболу 2018 года в России открыл Дом болельщика. Церемония состоялась в пятницу с участием представителей принимающих первенство городов, журналистов, волонтеров и приглашенных гостей.

В Доме болельщика можно получить всю необходимую информацию о турнире, о городах, которые примут матчи, и даже посмотреть некоторые игры. «В дни матчей российской сборной мы будем организовывать здесь небольшие мероприятия. Уже сейчас у нас можно получить информационную литературу, брошюры о городах, где будет играть польская команда, посетить фотозону, где можно сфотографироваться с нашим Забивакой», — сказал ТАСС директор РЦНК Игорь Жуковский . «Мы покажем матчи открытия и закрытия, а также все матчи российской сборной», — добавил он.

В церемонии открытия Дома болельщика принял участие признанный король польских футбольных фанатов Анджей Бобовский, посетивший 10 чемпионатов мира и не пропустивший ни одного матча польской сборной. Он выразил надежду, что польские любители футбола, которые поедут в Россию, будут болеть достойно за свою команду.

Ранее на базе РЦНК открылись занятия на экспресс-курсе русского языка, который специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать национальную команду на чемпионате мира. По словам Жуковского, цель курса — научиться быстрее ориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, речевыми клише и репликами, типичными для коммуникативных ситуаций на стадионе во время футбольного матча, в общественном транспорте, такси, магазине, ресторане, гостинице, аэропорту, на вокзале, при знакомстве и приветствии.

По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).