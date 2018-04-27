Ещё
Дом болельщика открыли в Варшаве к чемпионату мира по футболу 2018 года
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дом болельщика открыли в Варшаве к чемпионату мира по футболу 2018 года 

ТАСС 45 минут назад
ВАРШАВА, 27 апреля. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Варшаве к чемпионату мира по футболу 2018 года в России открыл Дом болельщика. Церемония состоялась в пятницу с участием представителей принимающих первенство городов, журналистов, волонтеров и приглашенных гостей.
В Доме болельщика можно получить всю необходимую информацию о турнире, о городах, которые примут матчи, и даже посмотреть некоторые игры. «В дни матчей российской сборной мы будем организовывать здесь небольшие мероприятия. Уже сейчас у нас можно получить информационную литературу, брошюры о городах, где будет играть польская команда, посетить фотозону, где можно сфотографироваться с нашим Забивакой», — сказал ТАСС директор РЦНК Игорь Жуковский. «Мы покажем матчи открытия и закрытия, а также все матчи российской сборной», — добавил он.
В церемонии открытия Дома болельщика принял участие признанный король польских футбольных фанатов Анджей Бобовский, посетивший 10 чемпионатов мира и не пропустивший ни одного матча польской сборной. Он выразил надежду, что польские любители футбола, которые поедут в Россию, будут болеть достойно за свою команду.
Ранее на базе РЦНК открылись занятия на экспресс-курсе русского языка, который специально разработан для тех поляков, которые поедут поддержать национальную команду на чемпионате мира. По словам Жуковского, цель курса — научиться быстрее ориентироваться в новой языковой среде, овладеть футбольной лексикой, речевыми клише и репликами, типичными для коммуникативных ситуаций на стадионе во время футбольного матча, в общественном транспорте, такси, магазине, ресторане, гостинице, аэропорту, на вокзале, при знакомстве и приветствии.
По оценкам туристических компаний, на чемпионат мира по футболу в Россию планируют поехать не менее 20 тыс. польских болельщиков. Сборная Польши сыграет в группе H с командами Сенегала (19 июня, Москва), Колумбии (24 июня, Казань) и Японии (28 июня, Волгоград).
ТАСС: последние новости
Тестовый матч на стадионе "Мордовия-Арена" посетило больше зрителей, чем ожидалось "Вегас" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:0 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ Фанфест в Ростове-на-Дону во время ЧМ-2018 посетят около 300 тыс. человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова74
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную11
Бьорндален перешел на собак20
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение