В сквере у станции метро «Люблино» состоялось торжественное открытие фонтана 

Торжественное открытие фонтана в сквере рядом со станцией метро «Люблино» прошло 26 апреля. Глава управы района Алексей Бирюков выступил перед собравшимися с речью. Об этом сообщили в исполкоме отделения партии «Единая Россия» района Люблино.
— Посмотреть на открытие фонтана пришли представители общественных организаций, активисты партии «Единая Россия», члены молодежной палаты, сотрудники управы района, глава муниципального округа Люблино Юрий Андрианов и другие жители района, — сообщил член партии.
С праздничной программой выступили танцевальные коллективы и певцы из центра творчества молодежи «Олимп». В завершение праздника дети получили мороженое. (мю)