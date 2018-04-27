В сквере у станции метро «Люблино» состоялось торжественное открытие фонтана

Торжественное открытие фонтана в сквере рядом со станцией метро «Люблино» прошло 26 апреля. Глава управы района Алексей Бирюков выступил перед собравшимися с речью. Об этом сообщили в исполкоме отделения партии «Единая Россия» района Люблино.

С праздничной программой выступили танцевальные коллективы и певцы из центра творчества молодежи «Олимп». В завершение праздника дети получили мороженое. (мю)