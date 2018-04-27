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В сквере у станции метро «Люблино» состоялось торжественное открытие фонтана
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В сквере у станции метро «Люблино» состоялось торжественное открытие фонтана 

Управа района Люблино 2 часа назад
Фото: Мое Люблино
Торжественное открытие фонтана в сквере рядом со станцией метро «Люблино» прошло 26 апреля. Глава управы района Алексей Бирюков выступил перед собравшимися с речью. Об этом сообщили в исполкоме отделения партии «Единая Россия» района Люблино.
— Посмотреть на открытие фонтана пришли представители общественных организаций, активисты партии «Единая Россия», члены молодежной палаты, сотрудники управы района, глава муниципального округа Люблино Юрий Андрианов и другие жители района, — сообщил член партии.
С праздничной программой выступили танцевальные коллективы и певцы из центра творчества молодежи «Олимп». В завершение праздника дети получили мороженое. (мю)
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