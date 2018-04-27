Активист «Волонтеров Победы» назвала причину участия в «Бессмертном полку»

«Гражданский долг — помнить о том, что сделали наши предки, чтобы сейчас мы жили в мире. Думаю, у каждого есть такая ответственность», — заявила газете ВЗГЛЯД координатор «Волонтеров Победы» в Правдинске Ольга Витер по поводу своего участия в шествии «Бессмертный полк».

Муниципальный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в городе Правдинск Калининградской области Ольга Витер намерена принять участие 9 мая в мемориальном шествии «Бессмертный полк». Для нее участие в этой акции будет уже третьим по счету. Прадед Ольги с детства является для нее настоящим Героем и примером настоящего мужчины.

Архип Федорович Прудников проживал в Белоруссии в небольшой деревушке в Гродненской области, работал портным, шил для односельчан от мала до велика. В 35 лет Архип Федорович был призван на фронт, участвовал в боях на территории Литвы, дошел до самой границы Восточной Пруссии. Бой в поселке Виштитис на берегу озера Виштинец длился несколько дней (сейчас это территория Литвы). Архип Федорович успел написать последнее письмо, в котором сообщил, что немцы сильно сопротивляются и, скорее всего, он не вернется… Так и произошло.

К сожалению, фотографии героя семьи не осталось, поэтому Ольга пройдет в строю «Бессмертного полка» с фотографией братской могилы. Каждый член семьи Ольги вносит свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне: ее бабушка помогла в восстановлении территории братской могилы, отец ежегодно оформляет стелу в поселке к 9 мая, а маленький сын стремится узнать все о подвиге своего прапрадедушки.

Самой Ольге Витер еще ни разу не удалось посетить место захоронения, потому что для этого нужно получить шенгенскую визу.

Она рассказала, что в шествии в Правдинске намерены участвовать около 300 человек. «Гражданский долг — помнить о том, что сделали наши предки, чтобы сейчас мы жили в мире. Думаю, у каждого есть такая ответственность», — считает Ольга Витер. Она отметила, что на шествие люди выходят целыми семьями.

Шествия «Бессмертного полка» пройдут по всей территории России и во многих других странах. Акция становится по-настоящему международной. Как ожидается, самым масштабным шествие будет в этом году в Москве. В нем могут принять участие более миллиона человек, в прошлом году было 850 000 москвичей и гостей столицы. Люди вышли на Красную площадь с портретами своих предков — солдат, тружеников тыла, партизан, узников нацистских концлагерей. Среди участников шествия в Москве был и президент Владимир Путин . Он нес портрет своего отца-фронтовика.

Цель акции заключается в том, чтобы сохранить в каждой семье память об участниках трагических событий 1941-1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся за освобождение Родины. Участие в шествии дает обычным людям возможность соприкоснуться с историей своей семьи, почувствовать себя гражданами большой страны и частью большой общности, с определенной культурой и историей.

Чтобы принять участие в акции, требуется минимум усилий. Необходимо зайти на официальный сайт мероприятия и уточнить время и место сбора. В день проведения акции достаточно прийти на место сбора участников с фотографией (размер А4) своего родственника-участника ВОВ, которую можно распечатать самому или заказать в центре госуслуг (МФЦ) «Мои документы». Эту услугу центры предоставляют бесплатно.

Снимок можно прикрепить на табличку с держателем, так фото будет намного удобнее нести, кроме этого, снимок родственника будет видно издалека. Транспарант можно изготовить самому, заказать в фотомастерской либо приобрести в сетевых супермаркетах.

Во многих МФЦ, в том числе и московских, можно опубликовать воспоминания о своем родственнике-ветеране, его фото в электронной книге памяти. Все материалы сканируются, а оригиналы сразу же возвращают владельцам. Желающие могут и сами внести информацию об участниках Великой Отечественной войны через сайт проекта «Бессмертный полк». При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность редактировать страницу о герое своей семьи, дополнять ее информацией и фотографиями».

Сейчас в электронной книге памяти «Бессмертный полк — Москва» хранится более 186 тысяч историй о героях Великой Отечественной войны.