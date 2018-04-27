Биатлон. Программа кандидата в президенты СБР Владимира Драчёва

Возвращение Кузьминой, лазерные винтовки в школы, биатлонные трассы в Москве и Рыбинске — с чем идёт на выборы Владимир Драчёв

В российском биатлоне наступают определяющие дни — те, от исхода которых зависит будущее этого главного зимнего вида спорта как минимум в ближайшие четыре года. Накануне, 26 апреля, был крайний срок, когда можно было подать заявку на конкурс тренеров сборной России, а через неделю (3 мая) закроется процесс выдвижения кандидатур на пост президента Союза биатлонистов России. Впрочем, уже понятно, что основных претендентов руководителя будет двое (если не считать бутафорскую фигуру Дмитрия Алексашина) — это коллеги по сборной страны 90-х Виктор Майгуров и Владимир Драчёв. Представительское интервью с Майгуровым «Чемпионат» опубликовал ранее, теперь очередь Драчёва. Его программу проще всего представить в тезисах. Часть из них вполне традиционна, часть можно назвать революционной. Если всё это, конечно, удастся реализовать, а не как часто у нас бывает.

Кузьмина и другие звёзды должны работать на благо российского биатлона»

Сложившаяся ситуация вокруг СБР и сборной России в последнее четырёхлетие привела к тому, что антироссийские настроения в Международном союзе биатлонистов (IBU) и МОК достигла высшей точки — наш биатлон стоит на пороге международной изоляции. Одна из причин — неэффективная работа в IBU. С 2010 года СБР утратил членство и влияние в ключевых комитетах: техническом, медицинском, комитете по развитию и комитете спортсменов. Пост первого вице-президента, сохраняющийся за Россией с момента основания IBU, серьёзных дивидендов нам не приносит. СБР необходимо изменить подход к отношениям с IBU, сделать его более прагматичным и деловым. Для решения поставленной задачи необходимо делегировать людей, имеющих опыт и авторитет на мировой арене — как Виктора Майгурова, так и новых представителей. Речь о Дмитрии Васильеве Сергее Чепикове и Анастасии Кузьминой — несмотря на то что её спортивная карьера прошла под флагом другой сборной. Основополагающей задачей должно стать максимальное улучшение отношений с новым составом IBU, а в перспективе — избрание и работа в комитетах и на ключевых постах IBU. Возможности и авторитет для решения таких задач у России есть.

«Необходимо уйти от деления на тренировочные группы»

После принятия на основе конкурса программ работы старших и главных тренеров по направлениям, всяческие изменения и увольнения в рамках олимпийского цикла исключить, а если таковые понадобятся — прерогатива принятия решения остается за тренерским советом СБР. Тренерам национальной команды надо наконец дать отработать полный олимпийский цикл! Кроме того, необходимо уйти от деления на тренировочные группы в период централизованной подготовки сборных России. Структура тренерского штаба сборных команд на период реновации должна строго выдерживаться в схеме: тренерский совет СБР — первая сборная — резервная сборная — юниорская сборная — юношеская сборная. Категорически исключить случаи решения спортсменами вопросов личного тренировочного графика, участия в соревнованиях и прочее через голову тренеров сборных. При этом необходимо возобновить практику приглашения на тренировочные сборы личных тренеров.

«Изменить правление СБР на совет с временными членами»

Нынешнее правление СБР — институт, лоббирующий личные интересы групп лиц, имеющих свои рычаги влияния на членов правления. В новом СБР полезно отказаться от названия — Правление. Новый орган оперативного решения возникающих вопросов можно назвать Советом, члены которого будут участвовать в управлении СБР на постоянной и временной основе. При этом постоянные члены Совета СБР станут избираться на период до четырех лет и обладать открытым перечнем конкретных функций, принимая непосредственное участие в его работе. Необходимое уточнение: для обеспечения связи центра с регионами целесообразно введение института временных членов Совета (три-четыре человека) из представителей регионов, которые будут принимать деятельное участие в работе (с правом голоса) в течении года. По истечению срока произойдёт замена представителями других регионов, но с возможностью переизбираться на должность через четыре года. Совет СБР будет собираться три и более раз в год, рассматривая актуальные вопросы. Повестка дня и решения таких собраний должны публиковаться в день заседаний. Отсутствие кого-либо из членов Совета на двух заседаниях подряд может быть поводом для вывода его из состава Совета.

Важнейшим органом СБР станет Попечительский совет, в состав которого включаются представители государственных и частных компании, финансирующих СБР, а также руководители регионов оказывающие всестороннюю поддержку всей системе функционирования СБР. Из других новшеств: я планирую учредить при СБР институт почётных вице-президентов. Это позволит нашим заслуженным ветеранам, выступая в статусе советников, бессрочно сохранить за собой статус и финансовые гарантии в виде спорта, служению которому они отдали всю свою сознательную жизнь.

«Посещение антидопинговых семинаров сделать обязательным — с отметкой о посещении»

Борьба с допингом останется стратегическим и политическим приоритетом работы СБР. Особого усиления требует контроль над соблюдением допинговых правил на региональных соревнованиях и тренировочных сборах. Спортсмены и тренеры, чья репутация будет запятнана, понесут строжайшую ответственность — вплоть до уголовной, а результаты раскрытия всевозможных нарушений антидопингового законодательства получат максимальную огласку. При этом совершенно необходимо, чтобы ответственность несли все, вплоть до руководителей регионов, в котором зафиксировано нарушение антидопинговых правил. Спортивное сообщество в России и за рубежом должно знать: российский биатлон занимает в отношении допинга непримиримую позицию.

Чтобы это не осталось красивыми словами, необходимо значительно увеличить количество антидопинговых семинаров и лекций (не менее трех в год в каждом из регионов) — особенно среди занимающихся школьников и юниоров. Посещение таких семинаров сделать обязательным (с отметками об посещении), а в качестве ведущих привлекать (опять же в порядке персональной обязанности) ведущих спортсменов и тренеров.

«Разослать учителям физкультуры в школы лазерные винтовки»

Об увеличении охвата занимающихся биатлоном в стране говорится в последнее время много, хотя резервы на поверхности. За последние пять лет значительного прогресса достиг пневматический, а также ветеранский биатлон — выросло число спортсменов, расширился календарь, качественно улучшилась материальная база и отношение со стороны спортивного руководства территорий. Все это позволило пневматическому и ветеранскому биатлону обрести свои засуженные места в структуре нашего вида спорта.

Поддержку развития биатлона в этих направлениях необходимо осуществлять — притом в качественно больших масштабах. У нас есть регионы, не располагающие стационарными стрельбищами для малокалиберного оружия, но активно строящие мобильные стрельбища для пневматики. На этой базе вырастают секции, в которых приобщиться к биатлону могут все — от дошкольника до категории 65+. При правильной постановке дела это уже в ближайшие годы позволит сделать биатлон в России не только популярным, но и по-настоящему массовым видом спорта — что, собственно, и является уставной задачей СБР. Также в последние годы концерн «Калашников» запустил массовое производство лазерных винтовок БИ — безопасную в использовании и полностью копирующую малокалиберную БИ7-5, с которой соревнуются на всероссийском и международном уровне. Считаю необходимым запустить программу «Биатлон в школах», разослав за счет федеральной программы поддержки ГТО и частного финансирования по субъектам федерации комплекты лазерных винтовок и форму для учителей физкультуры в массовом порядке.

«Создать рейтинг регионов с системой поощрений»

Постоянно говорится о необходимости эффективной региональной политики в биатлоне, и у меня есть конкретные предложения, которые могут сдвинуть дело с мёртвой точки. Во-первых, необходимо актуализировать уже имеющуюся базу данных «Биатлон России» и создать на ее основе рейтинговую таблицу, отражающую текущее состояние, динамику и перспективу развития биатлона в регионе. А затем, уже на основе рейтинга регионов, сформировать систему поощрений в виде целевой программы финансирования. Она будет направлена на модернизацию и создание материально-технической базы для подготовки спортсменов и популяризации биатлона и здорового образа жизни в регионе.

В целом в СБР должна функционировать система оказания оперативной адресной информационной, технической, финансовой и юридической помощи в развитии региональных отделений СБР. Поступил сигнал — приняты меры. Это жизненно необходимо для усиления здоровой конкуренции за проведение всероссийских и международных соревнований и подготовки спортсменов. К слову, о соревнованиях. Есть целый ряд регионов, в которых создание современных биатлонных центров является насущной необходимостью. Из очевидных примеров — комплекс «Дёмино» под Рыбинском. На нем уже проводились лыжные этапы Кубка мира. Сооружение и сертификация там биатлонного стрельбища — вполне логичный и выгодный для всех ход. Тем более необходим такой же проект в подмосковном Красногорске. Разговоры об адаптации Красногорского стадиона для биатлона идут уже давно, но до конкретных шагов дело так и не дошло. В Москве и Подмосковье — свыше 25 миллионов жителей и сих пор нет ни одного биатлонного стадиона! Создание его — одна из первоочередных задач.

«Продолжу работать на биатлон вне зависимости от исхода выборов»

Я пришёл к мысли возглавить российский биатлон постепенно. Занимаясь последние несколько лет бизнес-проектами и политикой, я оставался верен биатлону: проводил турниры, руководил региональной федерацией, часто выступал в качестве эксперта и комментатора. За это время вокруг меня сложилась группа единомышленников, которая и инициировала выдвижение моей кандидатуры на выборы президента СБР. В неё вошли многие известные представители спорта, политики и бизнеса, люди, готовые вкладывать личные средства, время и энергию в развитие этого вида спорта — их фамилии уже на слуху, а с приближением дня выборов их число будет возрастать. Мы вместе с ними составляем единую команду, движимую общей идеей. Некоторые тезисы из нашей программы я огласил.

Как бы ни сложились выборы, мы продолжим свои действия, направленные на возрождение и развитие отечественного биатлона — просто потому что они уже осуществляются во многих регионах страны, и этот процесс необратим. Биатлонное сообщество России — среда во многом инертная и консервативная. Однако лишь методичная работа по продвижению озвученных мной идей и задач позволит полностью раскрыться тому уникальному потенциалу, которым обладает российский биатлон. Ради этой цели стоит работать и стоит идти на выборы президента СБР.