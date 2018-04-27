«Трансперенси интернешнл» заподозрила пять депутатов Госдумы в коррупции

Парламентско-предпринимательская деятельность

Пятеро депутатов могут владеть бизнесом в России и во Франции, четверо из них входят во фракцию «Единая Россия» , говорится в сообщении на сайте партии «Яблоко».

«Трансперенси интернешнл» ранее направила в Госдуму и администрацию президента заявления с просьбой провести проверку в отношении указанных депутатов, однако получила отказ по формальным основаниям. Партия «Яблоко» решила поддержать требование борцов с коррупцией.

«На какую последовательную борьбу государства с коррупцией можно надеяться, если законодатели не соблюдают требования закона?! Этот факт является подтверждением, что существующая в стране система власти держится на коррупции и бороться с ней не собирается, а если какая-то борьба и происходит, то избирательно и в своих интересах», — отмечает Эмилия Слабунова.

Владение бизнесом является основанием для лишения депутатского мандата, так как парламентарии могут отстаивать преимущества для своих компаний.