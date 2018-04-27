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«Трансперенси интернешнл» заподозрила пять депутатов Госдумы в коррупции
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«Трансперенси интернешнл» заподозрила пять депутатов Госдумы в коррупции 

pasmi.ru 1 час назад
Председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова по просьбе организации «Трансперенси интернешнл» — Россия обратилась к Госдуме с требованием провести проверку в отношении пятерых парламентариев по факту нарушения антикоррупционного законодательства.
Парламентско-предпринимательская деятельность
Пятеро депутатов могут владеть бизнесом в России и во Франции, четверо из них входят во фракцию «Единая Россия», говорится в сообщении на сайте партии «Яблоко».
По данным «Трансперенси интернешнл» — Россия, депутаты Владимир Бортко, Наталья Костенко, Абдулмажид Маграмов и Светлана Максимова занимаются предпринимательской деятельностью, участвуют в управлении или руководят фирмами. Депутат Андрей Голушко владеет долей во французской компании, сообщают борцы с коррупцией.
«Трансперенси интернешнл» ранее направила в Госдуму и администрацию президента заявления с просьбой провести проверку в отношении указанных депутатов, однако получила отказ по формальным основаниям. Партия «Яблоко» решила поддержать требование борцов с коррупцией.
«На какую последовательную борьбу государства с коррупцией можно надеяться, если законодатели не соблюдают требования закона?! Этот факт является подтверждением, что существующая в стране система власти держится на коррупции и бороться с ней не собирается, а если какая-то борьба и происходит, то избирательно и в своих интересах», — отмечает Эмилия Слабунова.
Владение бизнесом является основанием для лишения депутатского мандата, так как парламентарии могут отстаивать преимущества для своих компаний.
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