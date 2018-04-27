Еврогруппа в июне решит вопрос об успешном завершении греческой программы

Еврогруппа намерена в июне решить вопрос об успешном завершении греческой программы и необходимых шагах для этого. Об этом сообщил глава министров финансов еврозоны Марио Сентено по итогам неформального заседания Еврогруппы в Болгарии, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

«Еврогруппа в июне примет решение обо всех мерах, которые могут помочь вывести Грецию из программы помощи», — сказал Сентено на пресс-конференции в Софии. Он также добавил, что Греция не запрашивала никакой дополнительной кредитной линии или пролонгации текущей программы.

Во время встречи министры также были проинформированы о ключевых темах, имеющих отношение к успешному завершению программы. Греция представила всеобъемлющую стратегию роста страны, в которой излагаются цели и приоритеты на ближайшие годы. После выхода из программы Греция останется на пост-программном обзоре кредиторов в течение нескольких лет.

Ожидается, что четвертый обзор реализации программы будет завершен в июне. 5 мая состоится официальное объявление результатов стресс-тестов греческих банков. Стресс-тесты банков Греции проводятся раньше, чем для других банков еврозоны, подпадающих под надзор Европейского надзорного механизма и ЕЦБ . Они направлены на выявление недостаточности капитала, в том числе при возможном очередном финансовом кризисе.

Греция 20 августа 2018 года должна завершить третью программу финансовой помощи от кредиторов в размере 86 млрд евро. Программа стартовала в 2015 году. С 2010 года Греция получила кредитование на общую сумму более 300 млрд евро.