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Команда стрелков Преображенки показала свое мастерство
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Команда стрелков Преображенки показала свое мастерство 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Лидеры команды стрелков из школы №1080 «Экополис» заслуженно выступят на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из арбалета. Ребята показали хорошую физическую форму и меткость на квалификационных соревнованиях в конькобежном Центре «Коломна».
Секция стрельбы из арбалета пользуется популярностью у учеников школы №1080. На соревнованиях в Коломне ребята показали высокий класс. Всего в соревнованиях участвовали 150 юных стрелков из Москвы, Коломны, Луховиц, Одинцова и Химок. За наш город выступала команда школы №1080 «Экополис».
Организаторами соревнований стали Управление по физической культуре, спорту и социальной политике Коломенского городского округа, Военно-исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль», Центр русской воинской культуры «Святогор» при поддержке РОО «Федерация стрельбы из арбалета Московской области».
Спортсмены соревновались в стрельбе на десятиметровой дистанции в дивизионе полевого арбалета по правилам Федерации стрельбы из арбалета России.
Школьники нашего района быстро вырвались в лидеры. Юношам удалось занять все три призовые места: на первом оказался Иван Рогудеев, на втором — Егор Трофимов, третье место у Василия Курганова.
Отлично показали себя и девушки. Первое место заняла Анастасия Ксенофонтова, а Дарья Солодкова — на третьем месте в возрастной категории 14-16 лет.
Хорошо показали себя преображенцы в стрельбе на десять метров. К испытаниям допускались стрелки, имеющие не ниже III спортивного разряда. По итогам у Анастасии Афанасьевой третье место, у Анастасии Ксенофонтовой — четвертое, у Дарьи Солодковой — пятое. Теперь наши спортсмены выступят на трехдневных Всероссийских соревнованиях по стрельбе из арбалета.
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