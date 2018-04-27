Команда стрелков Преображенки показала свое мастерство

Лидеры команды стрелков из школы №1080 «Экополис» заслуженно выступят на Всероссийских соревнованиях по стрельбе из арбалета. Ребята показали хорошую физическую форму и меткость на квалификационных соревнованиях в конькобежном Центре «Коломна».

Секция стрельбы из арбалета пользуется популярностью у учеников школы №1080. На соревнованиях в Коломне ребята показали высокий класс. Всего в соревнованиях участвовали 150 юных стрелков из Москвы, Коломны, Луховиц, Одинцова и Химок. За наш город выступала команда школы №1080 «Экополис».

Организаторами соревнований стали Управление по физической культуре, спорту и социальной политике Коломенского городского округа, Военно-исторический спортивно-культурный комплекс «Коломенский кремль», Центр русской воинской культуры «Святогор» при поддержке РОО «Федерация стрельбы из арбалета Московской области».

Спортсмены соревновались в стрельбе на десятиметровой дистанции в дивизионе полевого арбалета по правилам Федерации стрельбы из арбалета России.

Школьники нашего района быстро вырвались в лидеры. Юношам удалось занять все три призовые места: на первом оказался Иван Рогудеев, на втором — Егор Трофимов, третье место у Василия Курганова.

Отлично показали себя и девушки. Первое место заняла Анастасия Ксенофонтова , а Дарья Солодкова — на третьем месте в возрастной категории 14-16 лет.