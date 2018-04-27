Ноябрьских производителей халяльной продукции поддержит отец Алины Кабаевой 

Президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев вчера, 26 апреля, с рабочим визитом посетил Ноябрьск.
«Марат Кабаев на встрече с бизнесменами города рассказал о деятельности МАИБ, о комитете, занимающемся сертификацией халяльной продукции, об образовательных и спортивных программах. Предприниматели выразили надежду, что ассоциация даст толчок новому развитию бизнеса в Ноябрьске. Сейчас, когда малому бизнесу приходится тяжело в условиях конкуренции с крупными сетевиками, они надеются, что сотрудничество с МАИБ поможет найти свою нишу в сфере халяльной продукции», — приводит «Север-Пресс» слова советника главы города Ильдуса Резяпова.
Марат Кабаев также посетил Соборную мечеть города и пообщался со служителями мусульманского храма.