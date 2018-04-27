Ноябрьских производителей халяльной продукции поддержит отец Алины Кабаевой 

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В Волгограде будет новый вице-мэр

ФСБ провела спецоперацию по задержанию сторонников ИГ в Новом Уренгое

«В нашей команде есть достойные кандидаты в мэры»: юный «клон» Высокинского о праймериз в Екатеринбурге