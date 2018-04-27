Ещё
Ноябрьских производителей халяльной продукции поддержит отец Алины Кабаевой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ноябрьских производителей халяльной продукции поддержит отец Алины Кабаевой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Президент Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев вчера, 26 апреля, с рабочим визитом посетил Ноябрьск.
«Марат Кабаев на встрече с бизнесменами города рассказал о деятельности МАИБ, о комитете, занимающемся сертификацией халяльной продукции, об образовательных и спортивных программах. Предприниматели выразили надежду, что ассоциация даст толчок новому развитию бизнеса в Ноябрьске. Сейчас, когда малому бизнесу приходится тяжело в условиях конкуренции с крупными сетевиками, они надеются, что сотрудничество с МАИБ поможет найти свою нишу в сфере халяльной продукции», — приводит «Север-Пресс» слова советника главы города Ильдуса Резяпова.
Марат Кабаев также посетил Соборную мечеть города и пообщался со служителями мусульманского храма.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Волгограде будет новый вице-мэр ФСБ провела спецоперацию по задержанию сторонников ИГ в Новом Уренгое «В нашей команде есть достойные кандидаты в мэры»: юный «клон» Высокинского о праймериз в Екатеринбурге
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова80
Бьорндален перешел на собак24
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную12
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»274
Стало известно о судьбе Крушельницкого23
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
02:22
Ефимова вызвала пересуды эротическим фото
Летние виды спорта
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение