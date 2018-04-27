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В честь Дня Победы для жителей Восточного Дегунина организуют спортивные соревнования
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В честь Дня Победы для жителей Восточного Дегунина организуют спортивные соревнования 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В честь Дня Победы на Дубнинской улице 5 мая пройдет спортивная эстафета для всей семьи. Как сообщил заместитель главы управы Восточного Дегунина по работе с населением Олег Яковлев, организатором соревнований выступает клуб семейной культуры «Искра».
— Участников эстафеты будет ждать множество соревнований под музыкальное сопровождение, — рассказал Яковлев. — Сотрудники клуба семейной культуры «Искра» угостят всех чаем из самовара, а лучшие спортсмены будут награждены памятными грамотами.
Эстафета продлится с 12.00 до 13.30. Соревнования будут организованы на площадке во дворе домов 46, 48 и 50 по Дубнинской улице. (мю)
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