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В Калининграде начали ремонтировать теплосети
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В Калининграде начали ремонтировать теплосети 

Вести Калининград 54 минуты назад
Фото: Вести Калининград
В Калининграде стартовал сезон ремонта теплосетей. Уже начали менять более 700 метров трубопровода на Московском проспекте, вместо советских стальных труб рабочие ставят современные пластиковые. Из-за этого калининградцы на несколько дней остались без воды.
Дома оперативно переподключили на резервные источники. Новые коммуникации прослужат более 30 лет. Еще одно преимущество вмонтированные в трубы датчики. В случаи аварии место поломки можно будет определить с точностью до метра.
Иван Карасев подрядчик:
— В этом году период перекладок очень сжатый в связи с чемпионатом мира по футболу, поэтому работаем в таком режиме в две смены. Чтобы они не взорвались они, уже совсем отжили свой срок, чтобы не было утечек. До 20 мая будет уже выполнено и благоустройство, то есть уже будет так, как было до нас до того, как мы пришли.
Во время подготовки и в дни игр Чемпионата мира по футболу в центре Калининграда плановых отключений горячей воды не будет. Такое решение принято, чтобы обеспечить в гостиницах комфортные условия болельщикам. Всего в региональном центре около 340 километров теплотрасс. 60% из них требуют замены или серьезного ремонта.
Кирилл Зуб, пресс-секретарь МУП «Калининградтеплосеть»:
— В этом году самый горячий период придётся на август, как только закончатся игры чемпионата мира, сразу же большие ремонты придут в центральные районы города. Теплосеть проводит своими силами и силами привлечённых подрядчиков поменяет около 14 километров теплотрассы в Калининграде. Все работы планируется провести до окончания меж отопительного периода к началу октября, когда уже предположительно начнётся отопительный сезон.
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