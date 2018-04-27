ФИФА пожизненно отстранила главу Бразильской футбольной конфедерации

Президент Бразильской футбольной конфедерации Марко Поло дель Неро пожизненно отстранён от любой футбольной деятельности за получение взятки. Такое решение сегодня принял независимый комитет по этике ФИФА, сообщает корреспондент AP Роб Харрис в «твиттере».

В декабре прошлого года стало известно о временном отстранении дель Неро по просьбе председателя следственной палаты комитета по этике, поводившего официальное расследование в отношении главы Бразильской футбольной конфедерации.

Свой пост дель Неро занимал с апреля 2014 года.