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«Сахалин» обыграл «Смену» и укрепил лидерство в турнирной таблице
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«Сахалин» обыграл «Смену» и укрепил лидерство в турнирной таблице 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: onedivision.ru
«Сахалин» выиграл у «Смены» со счетом 2:1 в рамках 16-го тура ПФЛ. Счет открыли хозяева поля, на 17-й минуте забил южно-сахалинский полузащитник Евгений Матрахов.
"Сахалин" держится на первом месте в турнирной таблице ПФЛ, набрав 30 очков. «Смена» занимает четвертую строчку, имея в активе 20 очков.
Первенство России
Группа «Запад»
16-й тур  "Сахалин" (Южно-Сахалинск) — «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) — 2:1 (2:1)
Голы: Матрахов, 17 (1:0). Гаглоев, 29 (2:0). Юрченко, 42 (2:1).
Судья: Цыганок (Владивосток).
30 апреля. Южно-Сахалинск. Стадион «Космос».
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