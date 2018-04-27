Ливерпуль — Сток Сити: прогноз на результативный матч

Программу тридцать шестого тура английской Премьер-лиги откроют «Ливерпуль» и «Сток Сити». Команда Юргена Клоппа ещё не гарантировала себе места в топ-4, пускай и близка к этому. Что касается команды Пола Ламберта, то ей очки нужны как воздух, ведь «гончары» располагаются на предпоследней строчке в турнирной таблице. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущее противостояние на «Энфилде».

Ливерпуль

Конечно, все мысли фанатов «Ливерпуля» сейчас направлены на Лигу чемпионов. В первом полуфинале команда Юргена Клоппа разгромила «Рому» со счётом 5:2, и теперь мерсисайдцы близки к выходу в финал. Перед стартом сезона никто всерьёз не полагал, что «красные» заберутся так далеко, но в футболе случается всякое. Сейчас «Ливерпулю» важно правильным образом настроиться на матч Премьер-лиги со «Сток Сити». Всё-таки мерсисайдцы ещё не гарантировали себе места в топ-4. Восьмиочковый отрыв от «Челси», идущего пятым, не может внушать уверенности, ведь лондонцы имеют игру в запасе.

Сток Сити

Чтобы сохранить место в Премьер-лиге, недостаточно показывать красивый футбол — нужно ещё и очки набирать. «Сток Сити» во многих матчах этого чемпионата оставлял о себе приятное впечатление, но в итоге не досчитывался зачётных баллов. В двух крайних играх Премьер-лиги команда Пола Ламберта открывала счёт, однако довольствовалась ничьей 1:1 как в противостоянии с «Вест Хэмом», так и в противостоянии с «Бёрнли». «Гончары» располагаются на предпоследней строчке в таблице и отстают от зоны выживания на четыре очка, имея на одну проведённую игру больше, чем у конкурентов. В сложившейся ситуации даже в гостях у «Ливерпуля» «Сток Сити» нужно будет играть на победу.

Где смотреть матч

Игру на «Энфилде», которая стартует в 14:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Ливерпуль" — «Сток Сити»: +10=5-4. Разница мячей: 30-19.

Первый круг: 3:0.

В пяти последних матчах Премьер-лиги против «Сток Сити» «Ливерпуль» исключительно побеждал. В трёх из этих игр «красные» забивали своим соперникам как минимум три гола.

Интересные факты

— «Ливерпуль» ни разу не проиграл «Сток Сити» в 54 домашних матчах в истории чемпионатов Англии (43 победы, 11 ничьих).

— «Сток Сити» в текущем розыгрыше Премьер-лиги чаще других команд пропускал первый гол в матче — 21 раз. В то же время «Ливерпуль» открывал счёт 24 раза. Лучший показатель только у «Манчестер Сити» (28).

Пол Ламберт никогда не проигрывал на «Энфилде» в качестве тренера (3 победы, 2 ничьи).

Мохамед Салах может установить рекорд Премьер-лиги по количеству голов в рамках одного сезона. В расчёт берутся сезоны с 38 турами.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Ливерпуль" находится на эмоциональном подъёме после победы над «Ромой» и готов подарить «Энфилде» ещё один праздник. «Сток Сити», в свою очередь, вынужден играть на победу из-за сложной турнирной ситуации. Так что в субботу мы ожидаем развесёлого матча с голами с обеих сторон. Наша ставка: «Обе забьют и Тотал больше 2,5» с коэффициентом 2.08.