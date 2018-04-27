7 мая в Казани изменится схема движения автобусов и троллейбусов

7 мая в Казани изменится схема движения общественного транспорта. Автобусы, трамваи и троллейбусы сменят маршруты на шесть часов — с 16:00 до 22:00. Это связано с тестовым матчем чемпионата мира по футболу «Рубин» — «Уфа».

Общественный транспорт будет доезжать до остановки «Ветеринарная академия» и улицы Адоратского. Они станут конечными. Пассажиры, чей путь пролегает мимо «Казань Арены», должны будут выйти на этих остановках и дойти пешком до следующей остановки.

На проспекте Ямашева и со стороны улицы Арбузова организуют временные разворотные пути.

«Хотелось бы, чтобы жители с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Мы должны протестировать все функции и системы, исходя в том числе из пожеланий горожан, чтобы до чемпионата внести коррективы», — заявил на пресс-конференции первый замглавы исполкома Дамир Фаттахов

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