Команда Некрасовского района стала лучшей в соревнованиях по вопросам охраны труда 

В Некрасовском районе прошли традиционные межмуниципальные командные соревнования по теоретическим и практическим вопросам охраны труда. Состязания собирают команды специалистов практически со всей области. Главная задача мероприятия — привлечение внимания к проблемам безопасности на рабочих местах, повышение информированности граждан о существующих производственных рисках.
— Ежегодно мы собираем на эти соревнования специалистов охраны труда. В этом году приехали 11 команд из 10 муниципальных районов, — рассказала директор регионального департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева. — Это хорошая возможность проверить свои знания и поделиться опытом с коллегами.
Соревнования состояли из девяти этапов. Команды продемонстрировали теоретические знания, навыки оказания первой медицинской помощи, приняли участие в конкурсе по пожарной безопасности, спортивной эстафете. Помимо этого, участники выступили в юмористическом поединке «Ваш выход».
Лучший результат показала команда Некрасовского района, на втором месте — Ростовский район, а замыкает тройку лидеров Мышкинский район.