Команда Некрасовского района стала лучшей в соревнованиях по вопросам охраны труда

В Некрасовском районе прошли традиционные межмуниципальные командные соревнования по теоретическим и практическим вопросам охраны труда. Состязания собирают команды специалистов практически со всей области. Главная задача мероприятия — привлечение внимания к проблемам безопасности на рабочих местах, повышение информированности граждан о существующих производственных рисках.

— Ежегодно мы собираем на эти соревнования специалистов охраны труда. В этом году приехали 11 команд из 10 муниципальных районов, — рассказала директор регионального департамента труда и социальной поддержки населения Лариса Андреева . — Это хорошая возможность проверить свои знания и поделиться опытом с коллегами.

Соревнования состояли из девяти этапов. Команды продемонстрировали теоретические знания, навыки оказания первой медицинской помощи, приняли участие в конкурсе по пожарной безопасности, спортивной эстафете. Помимо этого, участники выступили в юмористическом поединке «Ваш выход».

Лучший результат показала команда Некрасовского района, на втором месте — Ростовский район, а замыкает тройку лидеров Мышкинский район.