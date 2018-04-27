Главе МРСК Центра Олегу Исаеву вручили медаль

Условия осенне-зимнего периода 2017-2018 г.г. резко отличались от зафиксированных в предыдущий аналогичный период. В начале февраля 2018 года филиалы Смоленскэнерго, Тверьэнерго, Владимирэнерго, Тулэнерго, Калугаэнерго, попали под воздействие циклона «Балканец». За два дня в регионах, попавших под его влияние, выпала месячная норма осадков. По данным синоптиков, такие снегопады бывают не чаще одного раза в сто лет. Несмотря на сложнейшие метеоусловия электросетевой комплекс двух компаний работал в те дни без серьезных сбоев. При этом проведенный комплексный анализ ситуации и дополнительно разработанные и реализованные технические мероприятия позволили не допустить повторения февральских событий в оставшиеся зимние месяцы. По сравнению с осенне-зимним периодом прошлого года аварийность по сети 6 — 110 кВ снизилась на 18% по МРСК Центра и 35% по МРСК Центра и Приволжья . Средняя длительность перерывов электроснабжения сократилась на 35% по двум компаниям, и составила 1,62 часа по МРСК Центра и 2,22 часа по МРСК Центра и Приволжья.

Напомним, в 2016 году МРСК Центра переданы полномочия единоличного исполнительного органа МРСК Центра и Приволжья в целях реализации задач, содержащихся в Стратегии развития электросетевого комплекса РФ. Решение согласовано Советом директоров компании «Россети» и одобрено на годовом собрании акционеров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

В 2017 году для повышения надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья успешно решены задачи по сокращению сроков проведения аварийно-восстановительных работ. Проведена оптимизация централизованного аварийного запаса, запаса резервных источников электроснабжения. Оперативное и ситуационное управление сетевым комплексом двух компаний уже объединено и функционирует как единое целое. Создана корпоративная информационная система, базирующаяся на объединенном ресурсе общего информационного комплекса.

Олег Исаев работает в энергетике с 2009 года. С 2012 года возглавляет ПАО «МРСК Центра». Под его непосредственным руководством в отрасли реализован целый ряд крупных энергетических проектов, решены задачи стратегической важности: строительство и обеспечение ввода в эксплуатацию новых объектов генерации (ТЭЦ-2 в Калининградской области, Южная ТЭЦ-22 в Санкт-Петербурге, Уренгойская ГРЭС в Ханты-Мансийском автономном округе), а также высокотехнологичных олимпийских объектов электросетевого комплекса Сочинского энергорайона в период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года.

Олег Исаев награжден государственными и отраслевыми наградами: медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «За отличие в службе III степени Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел России ». В 2014 году за большой личный вклад в развитие электросетевого комплекса субъектов ЦФО, входящих в зону ответственности МРСК Центра, Олег Исаев был награжден Благодарностью Министерства энергетики РФ, нагрудными знаками «За вклад в строительство Олимпийских объектов» и «За надежную эксплуатацию Олимпийских энергообъектов», почетным знаком «За вклад в развитие электросетевого комплекса II степени».

Олег Исаев — доктор юридических наук, автор более 30 научных работ, признанный в Российской Федерации специалист в области предупреждения преступлений в сфере экономической деятельности.

Бизнес