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Андрес Иньеста: Уважение важнее «Золотого мяча»
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Андрес Иньеста: Уважение важнее «Золотого мяча» 

Советский спорт 48 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, объявивший об уходе из клуба, высказался о том, что ему не удалось стать обладателем «Золотого мяча».
«Это меня не беспокоит, — приводит Barca Centre слова Иньесты. — Я думаю, что уважение важнее «Золотого мяча».
В будущем у меня будут другие вызовы. Я буду стараться просто быть счастливым, каким я был в «Барселоне».
Возвращение в «Барселону» в будущем? Пока слишком рано говорить об этом. Нам нужно завершить этот сезон дублем. Надеюсь, получу удовольствие от этих матчей».
Напомним, Иньеста, скорее всего, продолжит карьеру в китайском «Чунцин Лифань».
В 2012 году Иньеста вошел в тройку финалистов «Золотого мяча», но уступил своему партнеру Лионелю Месси и Криштиану Роналду из «Реала».
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