Андрес Иньеста: Уважение важнее «Золотого мяча»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста , объявивший об уходе из клуба, высказался о том, что ему не удалось стать обладателем «Золотого мяча».

«Это меня не беспокоит, — приводит Barca Centre слова Иньесты. — Я думаю, что уважение важнее «Золотого мяча».

В будущем у меня будут другие вызовы. Я буду стараться просто быть счастливым, каким я был в «Барселоне».

Возвращение в «Барселону» в будущем? Пока слишком рано говорить об этом. Нам нужно завершить этот сезон дублем. Надеюсь, получу удовольствие от этих матчей».

Напомним, Иньеста, скорее всего, продолжит карьеру в китайском «Чунцин Лифань».