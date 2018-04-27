«Мариуполь» — «Шахтёр» Донецк: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках очередного тура УПЛ в плей-офф чемпионов донецкий «Шахтёр» играет против «Мариуполя».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Мариуполь

27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).

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