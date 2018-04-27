В рамках очередного тура УПЛ в плей-офф чемпионов донецкий «Шахтёр» играет против «Мариуполя».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Мариуполь
Шахтёр Дн Гальчук Евгений • Неплях Евгений • Кирюханцев Игорь • Демири Бесир • Насонов Александр • Мишнёв Дмитрий • Дедечко Денис • Тищенко Игорь • Диденко Анатолий • Левченко Игорь • Авагимян Артур
Запасные: Гомис Роджер
Пятов Андрей • Бутко Богдан • Кривцов Сергей • Исмаили Гонсалвес • Хочолава Давид • Фред Сантос • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Зубков Александр • Коваленко Виктор • Кайоде Оларенваджу
Запасные: Шевченко Никита • Ордец Иван • Петряк Иван • Нем Веллингтон • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво • Матвиенко Николай
27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).
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