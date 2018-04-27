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«Мариуполь» — «Шахтёр» Донецк: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Мариуполь» — «Шахтёр» Донецк: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках очередного тура УПЛ в плей-офф чемпионов донецкий «Шахтёр» играет против «Мариуполя».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Мариуполь
Шахтёр Дн  Гальчук ЕвгенийНеплях ЕвгенийКирюханцев Игорь • Демири Бесир • Насонов АлександрМишнёв ДмитрийДедечко ДенисТищенко ИгорьДиденко АнатолийЛевченко ИгорьАвагимян Артур
Запасные: Гомис Роджер
Пятов АндрейБутко БогданКривцов Сергей • Исмаили Гонсалвес • Хочолава ДавидФред Сантос • Патрик Алан • Тайсон Фреда • Зубков АлександрКоваленко Виктор • Кайоде Оларенваджу
Запасные: Шевченко НикитаОрдец ИванПетряк Иван • Нем Веллингтон • Малышев Максим • Бланко-Лещук Густаво • Матвиенко Николай
27 апреля. Стадион «Ильичёвец» (Мариуполь).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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