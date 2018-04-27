В Татарстане на время ЧМ остановят работу опасного производства на пороховом заводе

КАЗАНЬ, 27 апреля. / ТАСС /. Работа опасного производства на Казанском пороховом заводе приостановят на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом в пятницу журналистам сообщил первый заместитель генерального директора Казанского порохового завода Ильдус Самитов.

"Во время проведения чемпионата мира все опасные производства у нас будут приостановлены, у нас есть план работ, который согласован с Ростехнадзором и, соответственно, этот план работ передан в штаб, который возглавляет Федеральная служба безопасности

Работа всех опасных производств будет приостановлена", — сказал он.

Замгендиректора предприятия уточнил, что порядка 70% завода занимает опасное производство. «Поэтому два основных цеха у нас будут просто остановлены», — сказал Самитов.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня в городе состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.