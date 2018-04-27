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Александр Емельяненко решил выучиться на нефтяника
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Александр Емельяненко решил выучиться на нефтяника 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал о том, что планирует получить второе высшее образование. Ранее боец закончил институт по направлению экономика и управление предприятий городского хозяйства.
— Что сейчас читаете?
— Священное Писание читаю постоянно. А сейчас читаю Луция Сенеку. Это древнеримский философ. А летом планирую поступать в институт. Одно высшее образование у меня есть — экономика и управление предприятий городского хозяйства.
— На кого теперь собираетесь учиться?
— На нефтяника и юриста. Да, хочу получить еще два высших. Учиться планирую не очно, а заочно. Мне не нравится жить бездарно, проводить время впустую.
Вот сейчас пошла мода… Решил ты провести время с друзьями. Собралось пять-шесть человек. Общаются друг с другом пара человек, а остальные сидят, в смартфоны залипают. Один залип, потом второй, потом третий. И через 30 минут компания, которая, вроде как, захотела уделить внимание друг другу, почти вся сидит в телефонах, бездарно тратит свое время.
Да, и у меня есть профили в социальных сетях — в Инстаграме, Вконтакте. Но это часть моей работы, я же публичный человек, обязан рассказывать о своих тренировках, показывать людям то, что им интересно. Но я не залипаю в смартфон целыми сутками. (Илья АНДРЕЕВ)
Полная версия интервью Александра Емельяненко
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