ТОП-5 главных трансферных провалов РФПЛ сезона 2017/18

Чемпионат России близится к своему логическому концу, но уже сейчас можно подвести кое-какие итоги. Портал Евро-футбол.ру решил оценить главные трансферные провалы Российской премьер-лиги сезона 2017/2018.

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"Краснодар" подписал румынского нападающего, который может сыграть и на позиции атакующего инсайда, на подмену Фёдору Смолов, как говорил тогдашний главный тренер «быков» Игорь Шалимов . В итоге Иван сыграл всего девять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. В прошлом месяце игрок выразил своё недовольство существующим положением дел в интервью румынской прессе: «Я не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию. Весь сезон играют всего 13 футболистов. Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть».

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Один из россыпи аргентинцев, которые пополнили ряды санкт-петербургского «Зенита» прошлым летом. На данный момент провёл 31 матч и отдал одну голевую передачу. Как и еще девять игроков Питера входит в Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ. Матиас хоть и стал основным игроком санкт-петербургского клуба, но провалил все знаковые встречи «Зенита» в этом сезоне. А после гостевого матча с «РБ Лейпциг» был подвергнут критики со стороны главного тренера Роберто Манчини

3 место. Вандерсон Соуза «Краснодар» — 8 миллионов евро

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Атакующий хавбек «РБ Зальцбурга» обошёлся «Краснодару» в 8 миллионов евро, при том, что за год до этого перешёл в «Ред Булл» на правах свободного агента. В 25 матчах за новый клуб новый Вандерсон (предыдущий перешёл свободным агентом в «Динамо») забил 3 гола и отдал одну голевую передачу в последнем туре с ЦСКА. Бенефисом стал гостевой матч с «Анжи», в котором игрок сделал дубль. По разным клубным инсайдам руководство команды недовольно статистикой бразильского новичка. Как говорят, соотношение «цена-качество», пока в пользу покинувшего клуб бразильского тезки краснодарца.

2 место. Эмилиано Ригони «Зенит» — 10,5 миллионов евро

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Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. За «Зенит» провёл, на данный момент, 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Все шесть голов забил в розыгрыше Лиги Европы, в том числе хет-трик в ворота «Русенборга». В матчах РФПЛ запомнился лишь тем, что должен был бы удалён в осеннем матче против ЦСКА и тем, что сломал ребро Дмитрию Комбарову в московском матче против "Спартака"

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