ТОП-5 главных трансферных провалов РФПЛ сезона 2017/18 

Чемпионат России близится к своему логическому концу, но уже сейчас можно подвести кое-какие итоги. Портал Евро-футбол.ру решил оценить главные трансферные провалы Российской премьер-лиги сезона 2017/2018.
5 место. Андрей Иван «Краснодар» — 3 миллиона евро
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"Краснодар" подписал румынского нападающего, который может сыграть и на позиции атакующего инсайда, на подмену Фёдору Смолов, как говорил тогдашний главный тренер «быков» Игорь Шалимов. В итоге Иван сыграл всего девять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола. В прошлом месяце игрок выразил своё недовольство существующим положением дел в интервью румынской прессе: «Я не знаю, как объяснить сложившуюся ситуацию. Весь сезон играют всего 13 футболистов. Я не знаю, что мне нужно делать, чтобы играть».
4 место. Матиас Краневиттер "Зенит" — 8 миллионов евро
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Один из россыпи аргентинцев, которые пополнили ряды санкт-петербургского «Зенита» прошлым летом. На данный момент провёл 31 матч и отдал одну голевую передачу. Как и еще девять игроков Питера входит в Топ-20 самых высокооплачиваемых игроков РФПЛ. Матиас хоть и стал основным игроком санкт-петербургского клуба, но провалил все знаковые встречи «Зенита» в этом сезоне. А после гостевого матча с «РБ Лейпциг» был подвергнут критики со стороны главного тренера Роберто Манчини.
3 место. Вандерсон Соуза «Краснодар» — 8 миллионов евро
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Атакующий хавбек «РБ Зальцбурга» обошёлся «Краснодару» в 8 миллионов евро, при том, что за год до этого перешёл в «Ред Булл» на правах свободного агента. В 25 матчах за новый клуб новый Вандерсон (предыдущий перешёл свободным агентом в «Динамо») забил 3 гола и отдал одну голевую передачу в последнем туре с ЦСКА. Бенефисом стал гостевой матч с «Анжи», в котором игрок сделал дубль. По разным клубным инсайдам руководство команды недовольно статистикой бразильского новичка. Как говорят, соотношение «цена-качество», пока в пользу покинувшего клуб бразильского тезки краснодарца.
2 место. Эмилиано Ригони «Зенит» — 10,5 миллионов евро
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Ригони выступал за «Индепендьенте» с 2016 года, за это время сыграв 47 матчей, забив 13 голов и сделав 7 результативных передач. За «Зенит» провёл, на данный момент, 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Все шесть голов забил в розыгрыше Лиги Европы, в том числе хет-трик в ворота «Русенборга». В матчах РФПЛ запомнился лишь тем, что должен был бы удалён в осеннем матче против ЦСКА и тем, что сломал ребро Дмитрию Комбарову в московском матче против "Спартака".
1 место. Педро Роша «Спартак» — 12 миллионов евро
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Досрочное «золото» нашего хит-парада. Нападающий «красно-белых», которому его отец изготовил в Бразилии бронзовую статую. Стал для «спартаковской» скамейки своим, превратившись в античную скульптуру. 14 матчей во всех турнирах, всего 1 гол и 2 голевых передачи, которые он сделал в гостевом матче с «Тосно». Шесть матчей подряд в октябре-ноябре он просто не вставал со скамейки запасных вызывая ехидные вопросы к Массимо Каррере на пресс-конференции о его судьбе. Главный тренер «Спартака» действительно не выпустил Рошу ни в одном из центральных матчах «красно-белых», а его выход на замену в домашнем матче против «Ливерпуля» добавил фанатам седых волос, своими потерями мяча. Ну а его действия в последних матчах против «Урала» и «Ахмата» вызывают все больше и больше вопросов о профпригодности игрока. При этом, президент клуба Леонид Арнольдович Федун поддерживает бразильца: «Роша всю жизнь провёл в Бразилии, где тепло, и не может сразу адаптироваться в другой стране, моментально попасть в состав. Вспомните, как в первый сезон говорили о Веллитоне: „Отстой! Кого привезли?“. Я верю, что Роша заиграет на высоком уровне. У него все для этого есть — дриблинг, скорость, удар, умение отрываться от соперника». Но пока Педро Роша остается одним из главных трансферных провалов в истории «Спартака».