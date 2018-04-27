Профессор Гибадуллин: программа Драчёва хорошо проработана и продумана

В Ижевске прошла встреча депутата Госдумы РФ Владимира Драчёва и кандидата в президенты СБР с представителями регионов. Об её итогах рассказал директор института физкультуры имени Тихонова, профессор Илдус Гибадуллин.

«На встрече присутствовали представители федераций Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Ульяновской и Кировской областей. Владимир Петрович представил свою программу и своё видение развития Союза биатлонистов России. Он коснулся всех значимых аспектов, начиная с подготовки в детско-юношеских спортивных школах и заканчивая сборными командами, большое внимание уделил проблемам допинга и международных отношений, предложил изменения в систему правления СБР. Было много вопросов и уточнений со стороны представителей регионов. Также обсудили организацию научно-методического обеспечения спортивных школ на базе нашего института, касающуюся повышения квалификации тренеров, разработки методик тренировочного процесса и подготовки методических пособий различной направленности.