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Профессор Гибадуллин: программа Драчёва хорошо проработана и продумана
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Профессор Гибадуллин: программа Драчёва хорошо проработана и продумана 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В Ижевске прошла встреча депутата Госдумы РФ Владимира Драчёва и кандидата в президенты СБР с представителями регионов. Об её итогах рассказал директор института физкультуры имени Тихонова, профессор Илдус Гибадуллин.
«На встрече присутствовали представители федераций Татарстана, Чувашии, Башкортостана, Удмуртии, Ульяновской и Кировской областей. Владимир Петрович представил свою программу и своё видение развития Союза биатлонистов России. Он коснулся всех значимых аспектов, начиная с подготовки в детско-юношеских спортивных школах и заканчивая сборными командами, большое внимание уделил проблемам допинга и международных отношений, предложил изменения в систему правления СБР. Было много вопросов и уточнений со стороны представителей регионов. Также обсудили организацию научно-методического обеспечения спортивных школ на базе нашего института, касающуюся повышения квалификации тренеров, разработки методик тренировочного процесса и подготовки методических пособий различной направленности.
Программа Драчёва, на мой взгляд, достаточно хорошо проработана и продумана во многих направлениях. У меня было несколько замечаний и предложений, касающихся разработки единой системы подготовки спортивного резерва, начиная с группы начальной подготовки и заканчивая юниорскими и молодёжными командами. Мы показали ему нашу лабораторию, рассказали, какие у нас для этого имеются возможности», — передаёт слова Гибадуллина корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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