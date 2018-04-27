А он, отважный, жаждет бури

Для начала прошу взглянуть на число публикаций автора этих строк в разделе " Комментарии": 99. Нынешняя — 100-я, для меня юбилейная и хочется отвлечься от проблем, негатива и порадовать чем-то необыкновенным, радостно-веселеньким, тем более, что мы накануне, пожалуй, самого главного для нас праздника — Дня Победы.

Необыкновенное — пожалуйста. Но для начала известные лермонтовские строчки: «Играют волны — ветер свищет, и мачта гнется и скрыпит… Увы! Он счастия не ищет и не от счастия бежит! Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой… А он, мятежный, просит бури, как будто в бурях есть покой!»

Хорошо известно, кто первым взобрался на Эверест? Новозеландец Эдмунд Хиллари

Алексей Леонов. Кто первым сначала покорил Вселенную, а следом первым вышел в открытый космос? Наши Юрий Гагарин

Кто первым оказался на Луне? Сразу два американца — Нил Амстронг и Базз Олдрин

Кто первым достиг Южного полюса? Норвежец Рауль Амундсен, а первым на полюсе Северном на автомобиле собственной конструкции «Емеля» россиянин Василий Елагин.

А вот на вопрос: кто тот смельчак, который первым совершил безостановочное одиночное кругосветное плавание, думаю, народ затруднится ответить сразу и полезет в энциклопедии. Между тем в истории парусного спорта было немало ярких событий, но это стоит особняком, ибо эта легендарная гонка, совершенная в 1968 году, вдохновляет уже не одно поколение яхтсменов на покорение самых невероятных и сложных маршрутов. Человек под парусом остается один на один с необъятной океанской стихией и в полной мере испытывает то, что заложено в стихах нашего великого поэта.

Тогда, полвека назад, девятка бесстрашных приняла брошенный гигантскими морскими и океанскими просторами вызов и отважилась покорять их, обойти вокруг светы с запада на восток — без посторонней помощи, без заходов в порты и подходов к берегу. Таковы были жесткие условия организаторов гонки, британской газеты «Санди таймс» , а сама гонка получила название — «Golden Globe Race» ("Sunday times Round the world race").

Из девятки, стартовавшей из небольшого французского городка Ле-Сабль-д Олон, до финиша через 312 дней, преодолев 30000 миль, добрался лишь один — англичанин Робин Нокс-Джонстон на своем 10-метровом кече «Suhaili». За что удостоился от британской королевы почетного титула — сэр. Остальные так и не смогли пересечь Атлантику — либо сошли с дистанции, либо потерпели крушение, а с одним яхтсменом и вовсе случилась трагедия — он пропал без вести.

Такова предыстория, а вот теперь, спустя ровно 50 лет, нынешняя, новая версия «Золотого глобуса» в честь подвига Робина Нокс-Джонстона, которая начинается 1 июля там же, в Ле-Сабль-д Олон, и писать ее, новую историю, совершить кругосветку вместе с еще 18 шкиперами из дюжины стран, предстоит и россиянину Игорю Зарецкому. Ярославцу, 66 лет от роду. Волжанину, как и остальным, предстоит, покинув порт, взять курс с запада на восток, держась севернее 45-й широты, мимо Канарских островов, островов Снэрса, Баунти и Фолклендских, в обход пяти мысов, включая мыс Горн и мыс Доброй надежды, Антарктида будет где-то рядом, что добавляет сложности в переходе. Наконец, теперь уже с юга на север, через Атлантику к заветному финишу. Что и говорить, тяжела ты, морская шапка Мономаха…

Самый опытный среди заявленных участников — 73-летний француз Жан-Люк Ванден Хеед (как видите, не только любви все возрасты покорны), на счету которого пять кругосветок с командой. Впрочем, и Игорь Зарецкий далеко не новичок с его победой в трансантлантической гонке восемь лет назад. В списке есть и палестинец Набил Амра, однако не спешите улыбаться, он наряду со своими соперниками, успешно справился с непростыми тестами на высокую яхтенную квалификацию, а это 8 тысяч миль океанских плаваний, включая две тысячи одиночных, доказав, так сказать, свою профпригодность.

Иные скажут: ну и что такого, времена нынче совсем иные, посмотрите, какие яхты, супер, сходят с верфей, построенные по самым современным проектам, напичканные самым современным оборудованием, электроникой, средствами связи, одно удовольствие пройти на таких под парусами те же тридцать тысяч миль — и пусть стихия, любые шторма бушуют за бортом, и ветер далеко не ласков.

Нет, братцы, это для богатеньких, олигархов, но не для"Golden Globe race 2018". Тут совсем другое — возвращение парусного спорта к его первозданному виду, самому чистому, самому сложному и самому непредсказуемому. Тут никаких компьютеров, GPS навигации, радара, забудьте про айфоны, смартфоны, скайп и т.д., связь с берегом в режиме радиообмена на коротких волнах.

Словом, возврат к золотому веку одиночного плавания, дань уважения его традиционным ценностям — стойкости характера и мастерству мореплавания. Здесь, по словам основателя и президента гонки Дона МакИнтайра, соревнуются не технологии, не спонсоры и команды, а конкретно именно навыки яхтсменов. Лицом к лицу со стихией на протяжении практически 9 месяцев — 1 человек, 1 лодка. Она — длиной от 32 до 36 футов, это 9,75 — 10,97 м, постройки, обратите внимание, до 1988 года — в принципе должна соответствовать той яхте, которой рулил сэр Нокс-Джонстон. Шкиперам разрешено использовать лишь секстан, бумажные карты и механический хронометр, самим, без подсказок, прокладывать оптимальный маршрут с учетом погоды, а записи не наговаривать на телефон или магнитофон (тоже запрещен), а от руки заносить в бортовой журнал. Только так и не иначе! Дальше, в рифму: жизнь порой задает трудные задачи. Решишь — ты на коне, то бишь, в данном случае — на гребне победной волны. И другая песня, Муслима Магомаева, звучит как гимн, в унисон лермонтовскому «Белеет парус одинокий»:

О, море, море,

Преданным скалам

Ты ненадолго

Подаришь прибой.

Море, возьми меня

В дальние дали

Парусом алым

Вместе с собой.

Для нас, россиян, участие в «Golden global race 2018» Игоря Зарецкого ко всему — и прекрасная возможность напомнить и отпраздновать 300-летие гребного и парусного спорта в стране, зарожденного по инициативе и указу Петра Первого и так и не отмеченного 12 апреля (именно 12 апреля 1718 года царь издал соответствующий указ), в тот же день, когда Гагарин полетел в космос.

Символическая перекличка для нас еще и вот в чем, обращаясь к году 2018-му. 14 июня матчем в Лужниках сборных России и Саудовской Аравии открывается FIFA чемпионат мира по футболу, и, по совпадению, именно в этот день в Ле Сабльд Олон пройдет предстартовый юбилейный парад парусов. Игорь Зарецкий выйдет на него на своей двухматчевой «Эмеральде» постройки 1980 года (напомним, год Московской Олимпиады, еще одно знаменательное совпадение), длиной 35 футов и водоизмещением 8 тонн. Кстати, перед самой гонкой Зарецкий зальет в баки лодки 600 литров пресной воды, из расчета потребления два литра в день, не хватит — две специальные установки помогут опреснять дождевую воду.

— Я готовился к нынешней гонке, опираясь на опыт предыдущих, в частности, трансантлантической «Jester Challenge», тогда я шел на собственной лодке, которую знал, как пять пальцев, ибо управлял ею с молодости, почти три десятка лет, — рассказывает Игорь Зарецкий, с раннего детства увлеченный парусным спортом, прочитавший ради его познания сотни книг (Зарецкий считает их едва ли не основными своими учителями).

— Предстоящая, конечно, намного сложнее, она — мечта всей моей жизни, как для любого спортсмена — выступление на Олимпийских играх. Главная трудность — оснастка яхты, ее наладка. Мы практически полностью переоснастили «Эсмеральду», перебрали ее, провели серьезную модернизацию рангоута и такелажа, заменили проводку и т.д., но все строго в соответствии с гоночным регламентом. Многое сделал своими руками, мне не привыкать. Сейчас лечу в Аликанте, в очередной раз будут ходовые испытания, проверить надо аварийное вооружение, на 11 июня Оргкомитетом назначена техническая инспекция.

Реализовать мечту, по словам Зарецкого, с которым автору этих строк довелось беседовать в минувший четверг в редакции "Российской газеты" , являющейся одним из информационных спонсоров гонки, он намерен успешным финишем в апреле следующего года. Надежда на успех подкреплена многими яркими победами в разных регатах, в том числе в гонках Королевского океанского гоночного клуба. В числе его наград — титул «Яхтсмен года», главная премия ежемесячного (и одного из самых популярных в мире парусного спорта) журнала «YachtRussia» с его девизом «Парус как образ жизни».

Его издатель — Василий Сенаторов , с которым в свое время мы часто пересекались в коридорах Госкомспорта, работая под его крылом, сегодня, будучи сам мастером спорта международного класса по парусу, возглавляет Международную ассоциацию яхт класса «Дракон», самого массового килевого монокласса в мире, да, к тому же, руководит и созданной им компанией «Double V» (ГК «Дубль В»). Именно эта фирма, ведущая в России в области полиграфии, участвовавшая как спонсор в двух олимпийских кампаниях, финансирует выступление Игоря Зарецкого в «Золотом глобусе-2018». Она привлекла к сотрудничеству, в помощь в подготовке к гонке и Василия Елагина, Бориса Сенаторова, Михаила Снегирева и других специалистов. Это и мастера верфи «360 а3» в Аликанте (они занимались доведением яхты до ума), и фирма «NorthSails» (изготовляла паруса), и «Mafrinepool» (предоставила гоночную одежду, в добавок к которой на упомянутой презентации Зарецкому ветераны отечественного парусного спорта вручили весьма ценный подарок — непромокаемый шлем).

Что, в таком случае, требуется от Зарецкого?

— Предстоящая гонка, без яхтенных современных наворотов и поддержки со стороны, это — прежде всего, проверка человека на прочность, физическую и моральную, психологическую устойчивость, — говорит Игорь. — Ты — один, все на тебе под завывание ветра и могучий рев океана — приготовление тщательно подобранной пищи, разборчивость в применении медицинских препаратов, поскольку минимум, лишь в экстренных случаях, возможно обращение к врачу по радиосвязи, спасибо, что для этого мне разрешили контактировать с русскоговорящим доктором и так далее. Если удастся прикурнуть в день минут на 20 — и то хорошо, все время надо быть начеку. Но основной противник — это утомление, однако, думаю, азарт не даст заскучать. Да, еще нужно постараться, успеть заснять как можно больше на фотоаппарат, пленочный дозволен, цифровой ни в коем случае, и видеокамеру, тоже, кстати, только разрешенного формата. Можно еще взять на борт допотопные диктофон и проигрыватель, те, что были 50 лет назад. И эти материалы сбросить в заранее определенных точках — у берегов Тасмании, на Азорах, других местах. Работы хватит, суток на все может не хватить…

Итак, выстрелом из пушки (не напоминает ли это нам выстрел из пушки в Петропавловской крепости ровно в полдень) — а сигнал лично произведет сэр Робин Нокс-Джонстон с палубы своего «Suhaili», — 19 яхт отправятся 1 июля в долгий и опасный путь. Станет ли «Золотой глобус» золотой победой ярославца Игоря Зарецкого? Мы верим в него. Гонка в одиночку на старых яхтах — это состязание корабельного искусства, морской выучки и практики, твердости характера, борьба с непредвиденными обстоятельствами, что выходит за рамки чисто спортивных состязаний. Всего этого нашему волжанину не занимать. В любом случае, вновь призвав Муслима Магомаева, пусть для Игоря Зарецкого произойдет так, чтобы:

Море вернулось

Говором чаек,

Песней прибоя

Рассвет пробудив.

Сердце, как друга,

Море встречает,

Сердце, как песня,

Летит из груди.

Обновленную «Эсмеральду», которую готовят словно космический корабль, спустили на воду в середине апреля. Теперь для нее ориентир — 312 дней, чтобы замкнуть кругосветку.

Михаил ШЛАЕН

ИА «Российский Стадион» выходит с предложением обменяться 14 июня, в день открытия чемпионата мира по футболу и парада яхт-участниц «Golden Globe Race», приветствиями с Игорем Зарецким, тем более, что в мундиале задействованы сразу несколько городов родного ему волжского бассейна.